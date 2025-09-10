Войната в Украйна:

Втори ден от стачката на таксиметровите шофьори в Атина

10 септември 2025, 10:13 часа 395 прочитания 0 коментара
Втори ден от стачката на таксиметровите шофьори в Атина

През втория ден от 48-часовата си стачка таксиметровите шофьори в Атина планират да проведат шествие по улиците на гръцката столица с автомобилите си, съобщи телевизия Скай. Стачката им започна в 6 ч. вчера и трябва да завърши в същия час утре сутрин.

Повод за стачката е наредба, която опростява процедурите за работата на частните микробуси под наем с шофьор.

Днешното шествие на такситата ще започне в 10 ч. Стачкуващите ще се срещнат с алтернативния министър на транспорта Константинос Киранакис, след което ще се отправят към пристанището Пирея.

Още: Без данъци, с помощи от държавата: Как го прави Гърция? (ВИДЕО)

Вчера таксиметровите шофьори също проведоха демонстрация, но без автомобилите си.

Според съобщение на Синдиката на водачите на таксиметрови автомобили в Атика (САТА) по време на стачката таксиметровите шофьори ще обслужват само курсове от и до болниците в Атина, като „дежурните“ таксита ще имат специално обозначение.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В много други градове организациите на таксиметровите шофьори също приемат решения за протестни действия.

Силно земетресение разтърси Гърция (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Атина Таксиметрови шофьори Гърция стачка информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес