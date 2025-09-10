Втори ден от стачката на таксиметровите шофьори в Атина

През втория ден от 48-часовата си стачка таксиметровите шофьори в Атина планират да проведат шествие по улиците на гръцката столица с автомобилите си, съобщи телевизия Скай. Стачката им започна в 6 ч. вчера и трябва да завърши в същия час утре сутрин.

Повод за стачката е наредба, която опростява процедурите за работата на частните микробуси под наем с шофьор.

Днешното шествие на такситата ще започне в 10 ч. Стачкуващите ще се срещнат с алтернативния министър на транспорта Константинос Киранакис, след което ще се отправят към пристанището Пирея.

Вчера таксиметровите шофьори също проведоха демонстрация, но без автомобилите си.

Според съобщение на Синдиката на водачите на таксиметрови автомобили в Атика (САТА) по време на стачката таксиметровите шофьори ще обслужват само курсове от и до болниците в Атина, като „дежурните“ таксита ще имат специално обозначение.

В много други градове организациите на таксиметровите шофьори също приемат решения за протестни действия.

