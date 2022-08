Въпреки предупрежденията исландците се струпаха да снимат изригването на вулкана Фаградалсфял (ВИДЕО)

Властите изрично помолиха туристите и местните жители да се въздържат да се приближават до мястото. Въпреки това се намериха десетки безстрашни любители на екстремните усещания, които не можаха да ги спрат нито нажежената магма, нито отровните газове.

Ето някои видеа на изтичащата лава, които те разпространиха в социалните мрежи:

Bjorn Steinbekk documented the Fagradalsfjall volcano eruption during the six months in which it took place just 40 km from Iceland's capital Reykjavik.



This is a bird's eye view of the crater.



[HD: https://t.co/mwybexxu8D ]pic.twitter.com/moLjAzQXt4