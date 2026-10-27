Байерн Мюнхен излезе с дългоочаквана информация за състоянието на Венсан Компани

Помощник-треньорът на Байерн Мюнхен Аарън Данкс съобщи добри новини относно здравословното състояние на старши треньора на клуба Венсан Компани. Белгиецът вече се подобрява, след като миналата седмица бе откаран по спешност в болница заради внезапно колабиране по време на тренировка. Все още няма ясна дата за завръщането му.

Постепенното подобряване на Венсан Компани връща спокойствието в Байерн

„Посетих го за кратко вчера“, заяви Данкс на пресконференция преди мача от втория кръг за Купата на Германия в сряда срещу гостуващия Магдебург. „Той е в добро настроение. Изглежда, че с всеки изминал ден състоянието му се подобрява. Няма съществени новини относно диагнозата или завръщането му към работа. Нека си почине, нека не бърза.“

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„Проведохме няколко хубави разговора с Компани, но не обсъждахме футбол или конкретни тактически въпроси“, сподели Данкс. „Беше просто приятелски разговор; беше хубаво да го видя и да си поговорим.“

„Пълна палитра от житейски крайности през последната седмица. Радости и върхови моменти за Хари, но и трудностите от последните дни.За да преминем през тези моменти, трябваше да разчитаме на химията помежду ни и на отборния си дух – това определено ни помогна“, добави той.

Германските шампиони ги очаква натоварена програма - мач срещу Магдебург в сряда, последван от „Класикер“ срещу прекия конкурент за титлата Борусия (Дортмунд) в Бундеслигата в събота. След това, през следващата седмица, отборът пътува до Мадрид за двубой срещу Атлетико в Шампионската лига.

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