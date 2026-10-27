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График за шоуто Pink Floyd History Animal Farm: Vol. 2 на 30 октомври

27 октомври 2026, 18:28 часа 589 прочитания 0 коментара
Снимка: SME
График за шоуто Pink Floyd History Animal Farm: Vol. 2 на 30 октомври

На 30 октомври, клуб Joy Station отново ще се превърне в портал към света на Pink Floyd – но този път с ново преживяване, нов фокус и още по-дълбоко потапяне в мрака, символиката и философията на албума "Animals".

След силния интерес към първата част, Pink Floyd History идват отново в София, този път с Animal Farm – еволюирала версия на спектакъла, който не просто повтаря познатото, а разгръща нови пластове от музиката, визията и посланията на една от най-влиятелните групи в историята на рока.

Организаторите от Sofia Music Enterprises очакват меломаните на 30 октомври в клуб Joy Station точно в 20 ч., а вратите ще бъдат отворени за публика в 19 ч.

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Билети за Pink Floyd History Vol. 2: Animal Farm могат да бъдат закупени в мрежите на Bilet.bg и Eventim.bg, както и онлайн на https://sme.bilet.bg/ и https://eventim.bg/ на цени от 35 до 55 евро. Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но не могат дa ползват отделно седящо място.

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Pink Floyd концерти Pink Floyd History
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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