Затвориха кухня майка на голяма търговска верига от Пловдив

Българската агенция по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите затвориха кухня майка на голяма търговска верига. Кухнята майка се намира в Пловдив, а топлите точки – в други градове. Това съобщи изпълнителният директор на БАБХ проф. д-р Светла Янчева, предаде БГНЕС.

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От думите на Янчева стана ясно, че такъв тип силно занижаване на хигиената досега не е констатирана, въпреки че са извършвани и предишни проверки. Установени са множество нарушения, за които ще бъдат съставени актове за административни нарушения. Целта на проверките е да предотвратят достигането на опасни храни до крайния потребител и това е наложило затваряне на обекта.

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Обявяването на търговските вериги ще стане по-късно, когато приключат проверките. Затворени са още 2 топли точки в търговски вериги, които също приготвят готова кулинарна продукция, отново има занижена хигиена и липса на данни за съхранение на продуктите. Ще бъдат наложени актове за административни нарушения. В другите обекти сме установили и храни с изтекъл срок на годност, близо 50 кг в различни обекти. Имаше храни с променен произход. Има и нарушаване на изискванията за етикетиране, добави Янчева.

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