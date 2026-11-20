Депутати от "Прогресивна България" изглежда са се отказали да пипат дрехите на Сметната палата. Те са оттеглили внесения от тях законопроект за промени в Закона за Сметната палата, съобщи председателят на парламента Михаела Доцова в началото на днешното пленарно заседание. С писмо от вчера вносителите от "Прогресивна България" са поискали оттегляне на зоконопроекта.

Дрехите в Сметната палата

С предложените помени се целеше да отпадне обвързването на средствата за представително облекло на служителите на Сметната палата с минималната работна заплата, като същевременно размерите на средствата трябваше да се ограничат до максималните размери, определени за държавни служители.

Целта беше да се унифицират правилата за определяне на средствата за облекло с общия режим в държавната администрация.

Към момента служителите на Сметната палата получават пари за дрехи в размер на до три минимални работни заплати. Към 2026 г. минималната работна заплата е 620,20 евро. Така парите за дрехи за работещите в Сметната палата през 2026 г. достигат до 1 860,60 евро.

Бельото и чантите във фонд "Култура"

По ирония на съдбата през 2026 г. Сметната палата инспектира парите за дрехи в Национален фонд "Култура". Одитен доклад разкри, че във фонда са признавани за работно облекло покупки на бельо, рокли, чанти, клинове, колани и туристически обувки. ОЩЕ: След скандала с роклите и бельото: Шефът на Фонд „Култура“ призна – заплатите са под средните за София