Европейската комисия предприема действия по 3 наказателни процедури срещу България, като e изпратила официални уведомителни писма до България във връзка с неправилно транспониране на евродирективи в националното ни законодателство.

Едното от писмата е за Директивата за измамите с непарични платежни средства. Според ЕК България не е пренесла правилно в Наказателния кодекс разпоредбите, които определят кои деяния са престъпления и какви наказания се налагат за измами и фалшифициране на безкасови инструменти

Комисията изпрати също така мотивирано становище на България заради неправилно транспониране на разпоредбите на Директивата за сезонните работници. Целта й е да установи процедури за приемането им от трети държави в отговор на сезонното търсене на работна ръка.

Още: Мащабна кибератака удари Европейската комисия

През април 2023 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо на България, с което я призова да отстрани пропуските при транспонирането на някои задължения по директивата, свързани с условията за приемане или престой, задълженията за предоставяне на информация, санкциите и процесуалните гаранции. Комисията смята, че отговорът не разсейва всички нейни опасения, предаде БНР.

"Мотивирано становище" означава, че тъй като дадените от България обяснения през последните 3 години не са убедили Брюксел, Комисията преминава към втората фаза на наказателната процедура. Претенциите остават свързани с недостатъчната защита на работниците извън ЕС – правилата за престой, задължението за информиране на работниците за правата им, санкциите за некоректни работодатели и процесуалните гаранции. Ако България не промени законодателството си в рамките на 2 месеца, ЕК може да сезира Съда на Европейския съюз в Люксембург, което вече води до риск от финансови санкции.

Комисията изпрати и официално уведомително писмо на България заради неизпълнение на задължението да определи компетентните органи по Регламента за обезлесяването и да уведоми Комисията за тях. Страната ни е определила компетентни органи за всички стоки, обхванати от регламента, с изключение на каучука.

Край на сагата "подкрепили - не подкрепили": ЕК потвърди, че България се е присъединила към общото изявление за Украйна в ООН