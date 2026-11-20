Голямо дърво падна на метри от детска площадка в столичния квартал "Хиподрума". Инцидентът се е случил в ранните часове на 20 ноември, а най-вероятната причина е силният вятър. Друга съвсем реална причина обаче е състоянието на самото дърво, тъй като от снимки се вижда ясно, че стволът му е изгнил и е било въпрос на време да падне. При сгромолясването е премазана пейка, части от короната са попаднали върху тенис маса, а клоните са в непосредствена близост до квартално пространство за детска игра.

Снимки: Actualno.com

На косъм от трагедия

Според живущи в квартал "Хиподрума" хората в района са се разминали на косъм от трагедия, тъй като във въпросната градинка ежедневно се събират много семейства с деца. Мястото в последните месеци е станало особено популярно, заради продължаващия ремонт в парк "Хиподрума", намиращ се наблизо. Още: "Хиподрума" на протест срещу ремонт на парк: Хората не искат "топлинен остров" и асфалт

Тъй като паркът е заграден и в него се извършват ремонтни дейности, достъпът до парковото пространство и площадките, намиращи се на територията му, е ограничен. Това кара много семейства да се насочват именно към въпросната градинка, намираща се на ъгъла на ул. "Урвич" и ул. "Софийски герой". На 19 ноември - само няколко часа преди падането на дървото, в градинката е било пълно с деца и техните родители.

Снимки: Actualno.com

До момента няма индикации изгнилото дърво да е било маркирано и да е имало план от общината да го отреже. Други дървета в района вече са отрязани и по тях ясно личат червени маркировки. Доста от маркираните през пролетта дървета обаче все още не са отрязани. Очаква се в днешния ден клоните и стволът да бъдат отстранени, а хората от квартала се надяват на бърза инспекция на всички дървета в района, тъй като това не е първият път, в който се случва подобен инцидент.