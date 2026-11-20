В петъчния ден спортът отново ще ни подготви за изобилието през уикенда. След паузата за мачове на националните отбори българският футбол се завръща. На световната сцена също ще има интересни сблъсъци. Финалите на ATP в Торино продължават с пълна сила, а зимните спортове също намират все по-голямо място на сцената. Във Формула 1 е време за Гран при на Лас Вегас А програмата ни е подготвила още моторни спортове волейбол, баскетбол, голф и други.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме о телевизията днес

12:30 Тенис: Финали на ATP в Торино, Макс спорт 1

12:35 Moto GP: Гран при на Португалия, Макс спорт 2

14:00 Фигурно пързаляне: Гран при на Финландия, Евроспорт 2

14:55 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, Евроспорт 1

15:00 Тенис: Финали на ATP в Торино, Макс спорт 1

16:45 Ски Скокове: Световна купа в Лилехамер, Евроспорт 1

16:50 Moto GP: Гран при на Португалия, Макс спорт 2

17:25 Фигурно пързаляне: Гран при на Финландия, Евроспорт 2

18:00 Волейбол: Челиндж къп, Локомотив Авия - Будва, Max One

18:00 Футбол: Първа лига, Септември София, Локомотив Пловдив, Диема спорт

19:00 Тенис: Финали на ATP в Торино, Макс спорт 1

19:00 Фигурно пързаляне: Гран при на Финландия, Евроспорт 1

19:00 Голф: PGA тур, Евроспорт 2

19:30 Футбол: Саудитска професионална лига, Ал Ахли - Ал Насър, Макс спорт 3

19:30 Футбол: Втора Бундеслига: Дармщат - Хайденхайм, Нова спорт

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, Арминия Билефелд - Магдебург, Диема спорт 2

21:00 Бокс: Събитие в Кардиф, Диема спорт

21:15 Баскетбол: Евролига, Олимпиакос - Реал Мадрид, Макс спорт 2

21:30 Баскетбол: Евролига, Барселона - Цървена звезда, Макс спорт 3

21:30 Тенис: Финали на ATP в Торино, Макс спорт 1

21:30 Футбол: Бундеслига, Байерн Мюнхен - Кьолн, Диема спорт 3

21:45 Футбол: Лига 1, Троа - Льо Авър, Нова спорт

22:00 Футбол: Ла Лига, Атлетик Билбао - Еспаньол, Макс спорт 4

22:00 Футбол: Лига 1 на Англия, Барнзли - Шефилд Уензди, Диема спорт 2

02:30 Формула 1: Гран при на Лас Вегас, трета тренировка, Диема спорт 3

04:15 Формула 1 Академия: Гран при на Лас Вегас, Диема спорт 3

06:00 Формула 1: Гран при на Лас Вегас, квалификация, Диема спорт 3