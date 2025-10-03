Взривове в завод на руски олигарх с бизнес и в България (СНИМКИ)

Мощни експлозии отекнаха в химическия завод „Азот“ в руския Пермски край. Според очевидци, в Березники във филиала „Азот“ на АО „ОХК „Уралхим““ вечерта на 2 октомври са се чули два взрива. Предприятието потвърди, че е имало инцидент, но не даде подробности. „На 2 октомври 2025 г. в 20:45 ч. във филиала „Азот“ на АО „ОХК „Уралхим“ се случи краткотрайно прекъсване на технологичния цикъл. Няма пострадали. Няма заплаха за екологичната ситуация. В момента заводът работи в нормален режим“, се казва в съобщението.

Местни телеграм канали, позовавайки се на екипите на спешната помощ, писаха, че причината може да е експлозия на хладилна инсталация в един от цеховете. Не е обявена заплаха от дронове в града.

Reports indicate a Russian military facility has been destroyed in Berezniki, Perm region. pic.twitter.com/25evaUkAK0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 2, 2025

Заводът „Азот“ е най-големият производител на азотни торове в Русия и единствен доставчик на редица химически продукти: сложни алифатни амини, натриева селитра и кристален натриев нитрит. В завода се произвежда още амоняк, карбамид и амониев нитрат, които имат двойно предназначение – използват се както в селското стопанство, така и при производството на взривни вещества. През 2024 г. предприятието отчете рекордни обеми на производство – над 2,3 млн. тона продукция.

Собственикът на заводите "Азот" - с бизнес и у нас

Собственик на веригата заводи "Азот" е олигархът Андрей Мелниченко. Той е най-големият производител на амониев нитрат и на въглища в Русия чрез компаниите си "Уралхим". Мелниченко е в санкционния списък на ЕС, чрез който бяха замразени активи на приближените на Путин олигарси. Преди време италианските власти конфискуваха яхтата му, която е най-голямата ветроходна яхта в света и се оценява на 530 млн. долара.

Мелниченко има бизнес и в България е от 2017 година, когато чрез швейцарската фирма "Еврохим Трейдинг" придобива фирмата "Агрикола България" за производство на минерални торове. Към онзи момент базираната в Плевен фирма годишно произвежда между 70 000 и 80 000 тона минерални торове, а оборотът ѝ е около 20 млн. лева. Откакто е купена от Мелниченко (края на 2017-та), дружеството е с название "Еврохим Агро България". От ноември 2021-ва неин едноличен собственик е "Еврохим Груп АГ" (Швейцария) – пак собственост на руския милиардер.

През 2020 г. приходите на "Еврохим Агро България", която официално има 15 работници и служители, са 74,346 млн. лева, а през 2019-та – 78,3 млн. лева, сочат данните от последния годишен финансов отчет в Търговския регистър. Тоест, увеличението на оборота е почти четворно спрямо 2017-та година.

На името на Мелниченко съществува фондация с мисия за равни възможности на всеки, високо качество, широк обхват и многообразно знание, творческа свобода, академично, професионално и лично развитие. В сайта ѝ пише, че Мелниченко е самоизграден руски индустриалец и филантроп.

