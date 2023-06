З жертви на руския удар срещу Киев, едно от укритията е било затворено (СНИМКИ)

Убити са 34-годишна жена заедно с 9-годишната й дъщеря и още една жена на 33 години. Други 11 души са с наранявания с различна степен на тежест.

Според свидетелство на пострадал, укритието в Деснянския район на Киев се е оказало затворено и хората не са могли да намерят спасение в него. "Имаше тревога, хората тичаха към укритието. Но то просто беше затворено. Хората тропаха, блъскаха да им отворят много дълго време. Имаше жени, деца и никой не отвори... В този момент долетя“, разказа мъж, чиято съпруга е сред загиналите, пред "Суспилни".

Той самият се е спасил по чудо, тъй като хукнал да търси някой, който да отвори бомбоубежището.

Местни жители разказаха, че са паднали отломки от руска ракета, която е била свалена от украинското ПВО.

Според кмета на Киев Виталий Кличко специалисти от общинския отдел за сигурност установяват на място защо не е имало достъп до укритието, което се намира в сградата на местната поликлиника.

Украинската противовъздушна отбрана е свалила всичките 10 ракети "Искандер", които Руската федерация е изстреляла по Киев на 1 юни.

As a result of tonight's attack, #Russia killed an 11-year-old girl, her 34-year-old mother and a 33-year-old woman. Another 12 people were injured.



A hospital, a kindergarten, apartment buildings, and cars were damaged, reports the National Police of #Ukraine. pic.twitter.com/gzzZuOiRMJ