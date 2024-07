Z-пропагандист шокира руснаците: Нямаме хора, не можем да настъпваме

Темпото на настъплението ни се забави. А защо? Защото загубите ни са такива, че просто не са ни останали хора, чисто физически няма кой да напредва. Това горчиво признание направи руският военен кореспондент Юрий Котьонок в телеграм канала си "Военкор Котенок", който се следи от над 374 хиляди потребители.

Z-пропагандистът пише: "Бавно пълзим на запад от Донецк. Като с жабешки подскоци. Ясно е защо има забавяне. Няма хора. Нивото на загубите е високо. За тези, които не разбират - няма КОЙ ФИЗИЧЕСКИ да настъпва. Живата ни сила е изчерпана."

Освен това пропагандистът признава нещо, което се знаеше от по-рано - че руснаците се опитват към определени дати да постигнат някакъв резултат, за да се отчетат за известен напредък. Ето какво пише той:

"Всичко това, като се има предвид фактът, че някои военни командири се опитват да постигнат резултат към необходимите дати. Всички разбират, че към края на годината може да има споразумение и гледат дотогава да успеят.

В Харковското направление се отбраняваме с тежки загуби - при Липци, Волчанск. Пълзим на Сватово-Купянското направление, онзи ден превзехме Песчано. Запорожие и Днепър се държат."

