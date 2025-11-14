За 2,50 долара на човек: Русия докарва 12 000 севернокорейци да сглобяват дронове "Шахед"

Русия планира да наеме около 12 000 севернокорейски работници за работа във фабриките в Специалната икономическа зона "Алабуга" в Татарстан, където се произвеждат дроновете-камикадзе "Шахед"/"Геран", използвани за атаки срещу гражданската инфраструктура в Украйна. Това се посочва в публикация в официалния телеграм канал на Главно разузнавателно управление (ГУР) към украинското Министерство на отбраната.

Според данните на разузнаването набирането на севернокорейски работници е планирано за края на 2025 г. Въпросът за вноса на работна ръка е бил обсъден в края на октомври в руското външно министерство на среща с представители на севернокорейската компания Jihyang Technology Trade Company, която се занимава с подбор на персонал.

На севернокорейските работници е обещано заплащане от приблизително 2,50 долара на час, като смените са поне по 12 часа.

Според разузнаването това е пореден сигнал за задълбочаването на стратегическото сътрудничество между Русия и Северна Корея за продължаване на войната срещу Украйна.

