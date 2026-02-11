Любопитно:

Историческо: Италианка се превърна в първата жена медалист от шест зимни олимпийски игри

Италианката Ариана Фонтана стана първата жена, която е спечелила медали от шест различни Зимни олимпийски игри. Състезателката по шорттрек завоюва златото в смесената шафета на 10 февруари и донесе гордост на домакините от Милано/Кортина. С тази своя победа Фонтана стана трикратна олимпийска шампионка, след като преди това взе злато на 500 метра в Пьонганг 2018 и Пекин 2022. 

Ариана Фонтанта стана първата жена медалист от шест Зимни олимпиади

Фонтана има общо 12 медала от зимни олимпийски игри - три златни, четири сребърни и пет бронзови, като първия завоюва още преди 20 години, през 2006 година в Торино (в щафета). В Торино медал в шорттрека спечели и българката Евгения Раданова, но на 500-метровата индивидуална дистанция.

Ариана Фонтана

На снимката: Ариана Фонтана (втората отляво надясно) на Олимпиадата в Торино 2006

Първият спортист, спечелил медали на шест Зимни олимпийски игри, е италианският състезател по шейни Армин Цьогелер, който има отличия на всички Олимпиади от 1994 до 2014 година. Олимпийската състезателка с най-много титли, спечелени в най-много игри, е германската състезателка по конен спорт Изабел Верт, която взима злато и на седемте олимпиади, в които участва (1992, 1996, 2000, 2008, 2016, 2020 и 2024 година). Тя се окичва с общо 14 медала - 8 златни и 6 сребърни.

