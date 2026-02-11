Доказателства за най-старата кремация в света пренаписват историята на каменната ера

В Централна Африка е разкопано гробище, което е причината за пренаписване на историята на ритуалите от каменната ера. Археолози откриха най-старата известна погребална клада на континента в Малави, Централна Африка. Преди около 9500 години група ловци-събирачи извършили сложен ритуал за кремация на възрастна жена, което е първият документиран случай на подобна практика в региона. Това се съобщава в проучване на международен екип от учени, публикувано на уебсайта на Йейлския университет.

Доказателствата, които могат да пренапишат историята на каменната ера

Разкопките са проведени в подножието на планината Хора, гранитен хълм, който е бил използван за погребения от хилядолетия. Една находка обаче се откроява от останалите. Изследователите се натъкнали на слой пепел, който съдържал фрагментирани човешки останки.

Прочетете също: Учен направи ново откритие за гробницата на Нефертити, което може да преобърне цялата история на Древен Египет

Учените използвали съвременни методи за микроскопски анализ и биоархеология, за да реконструират събитията. Оказало се, че това не е било случайно изгаряне, а целенасочен ритуал.

Анализът на костите показа, че кремираната жена е била ниска жена на възраст между 18 и 60 години. Тялото ѝ е било изгорено малко след смъртта при изключително висока температура от над 500°C . За поддържане на огъня са били използвани най-малко 30 килограма дърва и трева, което е изисквало значителни усилия от групата, участвала в ритуала на кремацията.

Прочетете също: Как хората от каменната ера са избягвали кръвосмешението

Най-голямата загадка за учените е липсата на определени части от скелета.

„Изненадващо, в кладата не е имало фрагменти от зъби или черепни кости. Тъй като тези части обикновено се запазват по време на кремацията, смятаме, че главата е могла да бъде отстранена преди изгарянето“, казва съавторът на изследването Елизабет Саучук.

Защо това откритие е важно за историята?

"Преди се смяташе, че ловците-събирачи не са практикували такива ресурсоемки ритуали. Това откритие обаче ни принуждава да преосмислим разбирането си за социалния живот на древните хора", споделят учените.

Учените предполагат, че жената е имала специален статус в своята общност, тъй като други починали в този район не са били подлагани на подобни манипулации. Сред пепелта са открити и каменни инструменти, които биха могли да бъдат гробни дарове.

Преди това стана ясно, че при разкопки в Норвегия е открито необичайно погребение на жена насред поле, с черупки от миди, поставени близо до устата ѝ.

Прочетете също: Какво крият мумиите: Ново изследване разкри подробности за живота на жреците на Древен Египет