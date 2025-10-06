Войната в Украйна:

Двама загинали сред израелски удар по цел на Хизбула в Ливан

06 октомври 2025, 22:49 часа 221 прочитания 0 коментара
Израелски въздушен удар в Ливан отне живота на двама души, включително на оцелял от смъртоносната атака на Израел с пейджъри миналата година, съобщиха държавните медии, цитирани от БГНЕС. Израелската армия заяви, че е насочила удар срещу оперативен член на „Хизбула“. Израел продължава атаките си в Ливан, като обикновено твърди, че цели „Хизбула“, въпреки примирието от ноември след повече от година бойни действия с подкрепяната от Иран ливанска групировка. Страната също така поддържа войски в пет стратегически района на южен Ливан.

От армията на Израел съобщиха, че са убили Хасан Атви, когото определиха като „ключов терорист в подразделението за въздушна отбрана на „Хизбула“ в района на Набатие“. Неговата съпруга Зайнаб Раслан, която управлявала автомобила, също е загинала, съобщи ливанската държавна агенция NNA.

Израелската армия твърди, че Атви е водил усилията за възстановяване и повторно въоръжаване на подразделението и е поддържал контакт и е закупувал оборудване от лидерите на подразделението в Иран. Според NNA Атви е бил ранен и е загубил зрението си, когато Израел е унищожил стотици пейджъри и радиостанции, използвани от членове на „Хизбула“ в Ливан миналата година.

Ливанското министерство на здравеопазването също потвърди нападението от 6 октомври, като съобщи, че двама души са загинали, а един е ранен, когато израелски дрон е ударил автомобил на пътя Зебдин в района Набатие в южната част на страната. Израелската армия също съобщи, че е ударила „военни обекти, използвани от „Хизбула“ за обучение“ в източната област Бека.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
