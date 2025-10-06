Войната в Украйна:

ЦСКА играе дори и през паузата: „червените“ ще имат контрола с друг столичен тим

06 октомври 2025, 21:18 часа 267 прочитания 0 коментара
След като станаха ясни съставите за националните отбори, от ЦСКА обявиха контролна среща срещу Септември София. Тя ще се проведе по време на паузата за мачове на националите – на 11 октомври в Панчарево от 11 ч. Двата отбора са на съответно 12-то и 15-то място в Първа лига. „Червените“ започват тренировки по-рано през седмицата, като на мястото на отсъстващите за националните тимове, ще се присъединят петима от втория отбор на столичния гранд.

ЦСКА започва тренировки на 7 октомври, вторник

Двуцифрен брой футболисти на ЦСКА ще се състезават за страните си. Ето какво казаха „червените“ по повод тренировките и контролата: „Представителният тим на ЦСКА ще поднови тренировъчни занимания утре (7 октомври) без футболистите, заети с националните си отбори. "Червените“ ще се готвят на клубната си база в Панчарево, като във вторник заниманието ще е едно, а в сряда и четвъртък тимът ще се готви двуразово.

ЦСКА срещу Септември

Контролата със Септември ще е на затворени врати

Към подготовката на състава на Христо Янев в паузата на шампионата ще се присъединят и няколко футболисти от втория отбор на ЦСКА - Симеон Чатов, Алекс Тунчев, Денис Динев, Марк-Емилио Папазов и Юлиан Гилов. Следобедната тренировка на 9 октомври (четвъртък) от 16:30 ч. ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути. На 11 октомври (събота) от 11:00 ч. ЦСКА ще изиграе контролна среща срещу Септември (София), която ще се състои на клубната база в Панчарево. Спарингът ще е закрит за фенове и медии“.

Николай Илиев
