ЦСКА играе дори и през паузата: „червените“ ще имат контрола с друг столичен тим

След като станаха ясни съставите за националните отбори, от ЦСКА обявиха контролна среща срещу Септември София. Тя ще се проведе по време на паузата за мачове на националите – на 11 октомври в Панчарево от 11 ч. Двата отбора са на съответно 12-то и 15-то място в Първа лига. „Червените“ започват тренировки по-рано през седмицата, като на мястото на отсъстващите за националните тимове, ще се присъединят петима от втория отбор на столичния гранд.

ЦСКА започва тренировки на 7 октомври, вторник

Двуцифрен брой футболисти на ЦСКА ще се състезават за страните си. Ето какво казаха „червените“ по повод тренировките и контролата: „Представителният тим на ЦСКА ще поднови тренировъчни занимания утре (7 октомври) без футболистите, заети с националните си отбори. "Червените“ ще се готвят на клубната си база в Панчарево, като във вторник заниманието ще е едно, а в сряда и четвъртък тимът ще се готви двуразово.

Контролата със Септември ще е на затворени врати

Към подготовката на състава на Христо Янев в паузата на шампионата ще се присъединят и няколко футболисти от втория отбор на ЦСКА - Симеон Чатов, Алекс Тунчев, Денис Динев, Марк-Емилио Папазов и Юлиан Гилов. Следобедната тренировка на 9 октомври (четвъртък) от 16:30 ч. ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути. На 11 октомври (събота) от 11:00 ч. ЦСКА ще изиграе контролна среща срещу Септември (София), която ще се състои на клубната база в Панчарево. Спарингът ще е закрит за фенове и медии“.

