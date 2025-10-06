Не искам брак и деца: Риалити участнички с шокиращи признания (ВИДЕО)

Две добре познати риалити участнички от българските телевизионни предавания предизвикаха сериозни коментари социалните мрежи, след като направиха откровени и смели изказвания по теми, които обикновено се приемат за чувствителни и доста лични. Атижа, станала популярна с участието си в риалити формата Big Brother и Симона Манолова – по-известна като Мони Бонбони от кулинарното шоу Hell's Kitchen – взеха участие в подкаст, в който споделиха открито личната си позиция относно семейството, майчинството и брака.

Двете млади жени заявиха без колебание, че не виждат себе си нито като бъдещи съпруги, нито като майки. Подчертаха, че не изпитват вътрешна необходимост да отговарят на обществените очаквания и настояха, че изборът да не създаваш семейство също е напълно валиден и заслужава уважение.

"Не си представям живота с дете", категорично заяви Мони, след като Атижа също сподели, че не би искала да се омъжи и не обмисля да стане майка.

Право на избор

Техните думи предизвикаха бурни реакции онлайн – едни ги аплодираха за смелостта и искреността, други ги упрекнаха, че пренебрегват традиционните ценности. Независимо от полярните мнения, изказванията на Атижа и Мони поставиха на дневен ред важна тема – правото на личен избор в общество, в което жените все още често са поставяни под натиск да отговарят на определени роли и очаквания.

Припомняме, че в началото на 2025 година стана ясно, че Мони се е разделила с Митко, с когото имаше кратък романс по време на участието им в кулинарното предаване.

