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За първи път в британската история: Чарлз III разкрива размера на данъците си

21 юни 2026, 12:20 часа 630 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
За първи път в британската история: Чарлз III разкрива размера на данъците си

Британският крал Чарлз III ще стане първият монарх в историята на страната, който ще публикува информация за личните си данъчни плащания, предаде АФП. Решението е част от усилията на Бъкингамския дворец за по-голяма прозрачност относно финансите на кралското семейство. Още: Крал Чарлз III е възхитен: Принцесата е бременна! (СНИМКА)

За първи път в историята на монархията

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Досега британските владетели не бяха задължени да разкриват подобни данни. Макар по закон монархът да е освободен от плащането на данък върху доходите, капиталовите печалби и наследството, от 1993 г. насам, по инициатива на покойната Елизабет II, кралското семейство доброволно плаща данък върху доходите и капиталовите печалби.

От двореца посочват, че публикуването на данъчната информация е по изричното желание на Чарлз III и е част от процеса на модернизиране на монархията след възкачването му на трона през 2022 г. Данните ще бъдат представени заедно с годишния финансов отчет на кралското семейство.

Темата за кралските финанси е под засилено обществено внимание през последните години, особено след скандалите около Принц Андрю и връзките му с покойния американски финансист Джефри Епстийн. Наскоро британски одитори разкриха и подробности за частни доходи на принц Андрю от отдаване под наем на имоти.

Сред основните източници на лични приходи на краля е Херцогство Ланкастър - мащабно портфолио от земи, недвижими имоти и инвестиции. През финансовата 2024-2025 година то е осигурило на Чарлз III доход от 26,8 милиона британски лири, равняващи се на около 35,6 милиона долара.

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От Бъкингамския дворец подчертават, че целта на новата политика е да направи кралските финанси по-разбираеми и достъпни за обществото, като същевременно бъдат представени в техния исторически и конституционен контекст.

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Великобритания данъци крал Чарлз III
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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