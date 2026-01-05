Кабинетът подаде оставка:

Колумбийският президент към Рубио: "Брат, да видим дали можеш да ме вкараш в затвора" (ВИДЕО)

Колумбийският президент Густаво Петро се подигра на американския си колега Доналд Тръмп и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, докато двете страни продължават да си разменят заплахи след залавянето на венецуелския държавен глава Николас Мадуро. По време на публично изявление през уикенда Петро отправи послание специално към Рубио, като каза: "Брат, ако искаш да ме вкараш в затвора, опитай, ако можеш. Опитай се да ме облечеш в оранжев гащеризон. Колумбийският народ ще излезе в моя защита. Тези хора няма да коленичат пред вас. Никой колумбиец не е виновен за това, което се случи с вашия дядо или баща в Куба".

Густаво Петро отхвърли "лъжите" на Тръмп

Петро също така публикува в социалните мрежи, че „категорично отхвърля“ „лъжите“ на Тръмп за него. Американският президент каза на борда на Air Force One, че му звучи "добре" военна интервенция на САЩ в Колумбия. Той каза, че колумбийският лидер въртял бизнес с наркотици, те влизали в САЩ и това нямало да продължи още дълго: "За да има мир на Земята": Тръмп заплаши Колумбия със същото като Венецуела, гледа към Куба и Мексико (ВИДЕО).

"Не заплашваш латиноамерикански президент, който започна с въоръжена борба, а след това се бори за мир за колумбийския народ", заяви Петро.

В друг пасаж от публикацията той каза, че „е научил да не бъде роб“. Не може едностранно "да ни обявяваш за своя собственост“, обърна се Петро към Тръмп. „Ние, латиноамериканците, сме републиканци и независими, както и революционери. Не мислете, че Латинска Америка е просто гнездо на престъпници, които тровят вашия народ. Уважавайте ни и прочетете нашата история, аз прочетох вашата, за да ви разбера. Не виждайте наркотрафиканти там, където има само истински борци за демокрация и свобода“, добави колумбийският президент.

Димитър Радев
