Забравяме Patriot, ако САЩ ги няма, Русия атакува повече след идването на Тръмп: Зеленски пред Г-7 (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ако САЩ не помагат или поне не продават ракети-прехващачи за ПВО системите Patriot (Пейтриът), тогава ние ще трябва да ги приберем в складовете, защото са безполезни. Това послание отправи украинският президент Володимир Зеленски от срещата на Г-7 в Канада. Зеленски пристигна там след като американският президент Доналд Тръмп си тръгна изненадващо преждевременно, за да се занимава с войната между Израел и Иран, като и досега обаче не е ясно какъв курс ще поеме Тръмп за тази криза – Още: "Какво, какво? Кога?": Тръмп се прави на луд, попитан за обстрела на Киев (ВИДЕО).

"Всички виждаме, че Русия пренебрегва всяко дипломатическо предложение на международната общност. Дипломацията е в криза. И има една ясна причина – Путин открито отхвърли всяка мирна инициатива. Русия продължава да извършва терористични атаки и атакува на фронтовата линия. И Русия не е изправена пред последствия заради това. Русия се адаптира към това ниво на война и сега само засилва своите атаки. Ако миналата година беше шокиращо да се видят 100 дрона "Шахед" за една нощ, сега е необичайно по-малко от 100 да бъдат използвани при една атака. Всъщност това е единствената реална промяна в поведението на Русия след смяната на президента на САЩ. И това доказва, че онези, които подкрепят нови и по-строги санкции срещу Русия, са абсолютно прави. САЩ и президентът Тръмп бяха тези, които предложиха прекратяване на огъня, възобновяване на дипломацията, незабавни срещи и преговори. Но Русия блокира всички усилия. Тази война продължава заради Русия. От самото начало това е непредизвикана и престъпна война. Не трябва да забравяме това. И трябва да продължим да оказваме натиск най-накрая да постигнем мир", заяви Зеленски.

A reporter asks Trump for his reaction to the recent attack on Kyiv:



Reporter: What is your reaction to the recent attack on Kyiv?



Trump: When did it happen?



Reporter: Just yesterday.



Trump: ?



Concerned... pic.twitter.com/YO4ibrxXvI — WarTranslated (@wartranslated) June 17, 2025

На този фон, Русия продължава да заздравява връзките си с един от най-близките си съюзници – Северна Корея. От вчера, 17 юни, между двете държави вече има директна жп връзка и влак, който пътува от Пхенян до Москва. Пътуването отнема 9 дни и това е най-дългата такава жп отсечка, покриваща над 10 000 километра. Влакове между двете столици ще пътуват два пъти месечно – Още: Ким Чен Ун праща 5000 строители и 1000 сапьори в Курска област. Вдигат паметници на севернокорейците в Русия

🤦‍♂️New Rail Link Between Russia and North Korea has opened: a trip like this, you might not come back from



Today, the first train departed from Pyongyang to Moscow.



Now, the Russia-North Korea route is the longest railway journey in the world. The trip will take 9 days and cover… pic.twitter.com/kStbGPO1vo — NEXTA (@nexta_tv) June 17, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Буквално няма никаква промяна в интензивността на бойните действия в Украйна на дневна база. На 17 юни са станали 186 бойни сблъсъка – точно толкова, колкото на 16 юни. Руснаците са хвърлили 79 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 31 по-малко за денонощие. От тях 11 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думите на Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб от около 6100 изстреляни снаряда, с около 600 повече на дневна база. Руската армия е използвала 3600 FPV дрона "камикадзе", т.е. с 380 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

🇺🇦 Ukrainian Su-27 pilots carried out a surprise strike on Russian troops near Borysivka, northeast of Kharkiv. Russian forces had occupied a basement in a damaged building; a full company was observed over several days. pic.twitter.com/1R5eetuMMQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 17, 2025

Пак най-горещото направление е Покровското – там са спрени 57 руски пехотни атаки съгласно официалните украински данни. Още 22 руски пехотни атаки са отбити в Новопавловското направление, съседното на юг от Покровското, като все още украинският генщаб сочи Богатир за точка на боеве, а говорител на украинска бригада твърди, че в селото има украински позиции, докато по-на юг, в село Комар, руснаците засега са в североизточната част. В Курска и Сумска област е имало 28 руски пехотни атаки, в Лиманското направление – 16, колкото и в Торецкото, а в Краматорското направление са станали 11 руски пехотни атаки – Още: Гладните руснаци се предават масово в плен в Лиманското направление: Ядат трева, но тя горчи

Украинският военен оператор Станислав Бунятов, част от батальона "Айдар", пише в канала си в Телеграм, че в няколко района на пограничната зона между Сумска и Курска област руското настъпление е спряно. Най-напрегнато е при Юнаковка, там руснаците се стараят да настъпят, което се потвърждава и от руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора". Освен това, Бунятов отчита и неуспешна руска атака с 3 бронетранспортьора от Торецкото направление към Константиновка, като пише, че едната машина е паднала в противотанков ров и украинските FPV дронове са имали лесна цел. Но руският военнопропагандент телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, твърди, че Дилеевка – селце западно от Торецк, вече е в руски ръце, като сега руска цел е язовирът Клебан-Бик, а украинците контраатакуват. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната ISW потвърждава за Дилеевка на база геолокализирани видеокадри:

🧵Thread 2/x@GeoConfirmed @UAControlMap

Kurt and Company, 28th Mechanized Brigade hits Russian soldier (?) with a FPV drone at a lake north of Dyliivka

0:22📌48.448961, 37.846588 pic.twitter.com/dWn84uH0dE — Audax (@AudaxonX) June 17, 2025

(КАРТА) "Два майора" специално обръща внимание на руски напредък в централната част на Серебрянка, след като Григоровка падна. Това е развитие, за което украински военни телеграм канали и анализатори предупреждаваха – при загуба на Билохоровка (Белогоровка), което на практика е факт, има опасност за украинските позиции в Серебрянския парк. Все още обаче няма ясни данни за мащаба на руската атака в Серебрянка и има предположения, че е вероятно да говорим за малка група, която да се снима с руското знаме за пропагандни цели, а после бързо да се оттегли по-назад, към реалните руски позиции.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 58 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна, свалени са само 30. Руското военно министерство съобщава за 48 свалени дрона, като 14 са свалени над Брянска област, 11 - над Курска, а 10 - над Белгородска, 2 дрона са свалени в Московския регион.

