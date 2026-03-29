Задържаха още двама за осуетения атентат срещу Bank of America в Париж

Френските власти арестуваха още двама заподозрени за осуетения атентат срещу сградата на Bank of America в Париж, съобщи днес националната прокуратура за борба с тероризма, цитирана от Ройтерс. "Още двама души бяха задържани в полицейския арест снощи в рамките ва разследването, започнато на 28 март 2026 г., за престъпления, извършени срещу Bank of America", се казва в изявление на прокуратурата.

Мярката за задържане на арестувания вчера заподозрян, който е непълнолетен, е удължена, се добавя в съобщението.

Съгласно френското законодателство заподозрените в случаи на тероризъм могат да бъдат задържани до 96 часа, като е възможно този срок да бъде удължаван.

Френската прокуратура за борба с тероризма заяви, че е започнала разследване за опит за унищожаване на имущество чрез пожар или други опасни средства, както и за производство, притежание и транспортиране на взривно или запалително устройство.

Подозрения около Иран

На въпрос за възможни страни, които са финансирали акта, министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез огласи подозрения, свързани с Иран, но каза, че няма окончателно заключение.

"Има подобни случаи, в които поръчители са ирански служби. Налице са сериозни подозрения, но разследването трябва да намери доказателства“, каза той.

Иранското посолство във Франция отказа да коментира думите на Нуниез.

Разследването е възложено на Съдебния отдел на парижката полиция и на Френската агенция за вътрешно разузнаване.

Нуниез посочи, че полицията се е намесила вчера рано сутринта в 8 район на Париж, след като патрул, назначен за охрана на поверителни обекти, е забелязал двама души, които са поставили и са се опитвали да запалят взривно устройство пред банката.

Служители на реда са арестували един заподозрян на място, докато вторият е избягал, каза Нуниез пред телевизия BFM късно снощи.

Той добави, че устройството, макар и елементарно, е можело да бъде смъртоносно и че служителите са предотвратили неговото взривяване.

Нуниез отбеляза, че вероятно атентаторите са обикновени престъпници, които са били наети. Това според него е обичаен начин на действие при подобни атаки.