Украински съд е постановил 60 дни предварително задържане без право на освобождаване под гаранция за Валентина Молода – жена, замесена в сблъсъците в Петропавливска Борщаговка, близо до Киев, предава „Suspilne“. Прокуратурата я обвинява във възпрепятстване на законната дейност на Въоръжените сили на Украйна, разкриване на информация за военни обекти и организиране на масови безредици. Молода заяви пред журналисти, че възнамерява да обжалва решението.

Предисторията

Припомняме, че Молода бе арестувана, след като стана ясно, че е пристигнала първа с линейка в къщата в Петропавловская Борщаговка, район Буча, Киевска област, където впоследствие се оказа, че има украински мобилизирани войници. Според Кирило Буданов, тя, облечена в медицинска униформа и предварително закупила линейка, е "провела разузнаване на обекта" с шофьора 3 дни по-рано. Буданов твърди, че "медикът" е в кореспонденция с определени канали в Телеграм, които бързо са организирали протест пред сградата на база "там държат против волята им наши мобилизирани момчета".

"Не знам точно защо е направено това – дали по лични причини, за да станат каналите по-популярни или за да се спечелят пари – но възниква въпросът кой плаща толкова много за подобни услуги. Възможно е обаче това да е било извършено с малко по-различна антидържавна цел, но по един или друг начин не може просто да се прехвърля отговорността само на провокатори. Тази ситуация демонстрира напрежение в обществото и факта, че има проблеми, които трябва да бъдат решени. Това е просто констатация на факт. Да, от една страна, има провокатори, но от друга, има напрежение в обществото", каза Буданов.

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Той добави, че нуждаещите се от помощ са в болницата. Според него повечето от намиращите се в къщата в Петропавловская Борщаговка не са се нуждаели от медицинска помощ. "Да се противопоставя украинското общество на украинската армия е цинично", изрично подчерта Буданов и уточни, че се води разследване от украинската прокуратура.

На 2 ноември в селото избухна конфликт при сграда, където на пръв поглед въоръжени мъже държаха хора. Медици съобщиха за хора, имащи нужда от здравна помощ, а украински полицаи отрекоха мобилизирани украинци да са държани като заложници. По-късно командирът на Националната гвардия на Украйна генерал Олександър Пивненко заяви, че мобилизирани военнослужещи са временно настанени в частна къща в Петропавловска Борщаговка, Киевска област, преди да бъдат изпратени в учебен център.

Линейка с логото на частната клиника "Медпрестиж", която се оказа затворена 3 години по-рано, пристигна в сградата, където бяха държани войниците. Че "Медпрестиж" не работи от 3 години заяви Борис Бреус, началник на отдела за превантивна дейност на Главно управление на Националната полиция в Киевска област, пред "Слідство.Інфо". Жена-медик от тази линейка каза пред репортери, че мъж, претърпял операция, е бил държан там повече от 37 дни. Тя също така твърди, че четирима души са били ранени и че линейката е била извикана от роднини на мъжете, за които се казваше, че са държани против волята им в къщата.

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По-късно стана ясно, че тази жена е 49-годишната Валентина Молода, която според профилите ѝ в социалните мрежи притежава клиника за пластична и естетична хирургия. Тя е имала и прескарта като разследващ журналист от Всеукраинския алианс на гражданите "Рамо до рамо" (Плич-о-плич). А линейката, пристигнала в Петропавловска Боршаховка, е била продадена от собственика на Медпрестиж през 2024 г. с условието всички лога на клиниката да бъдат премахнати от превозното средство. "Медпрестиж" ООД е регистрирана през февруари 2012 г. в Николаев. Собственикът на компанията е израелският гражданин Михаил Фурман. Той е имал и руско гражданство, но се е отказал от него. Фурман каза пред репортери, че клиниката е прекратила дейността си през 2023 г., но юридическото лице не е закрито. Клиниката е разполагала с пет линейки - едната е била дадена на военнослужещи от Николаев, а четири са били продадени. Фурман уточни, че линейката, пристигнала в Петропавловска Борщаговка, е последната продадена - през 2024 година.

А че изглежда всичко прилича на руска "постановка" има още един косвен белег - куп Z-канали публикуваха небивалици как 14-годишен тийнейджър бил сред мобилизираните и държани насила в къщата. Всъщност момчето е от протестиращите и е заснето на видео как хвърля тухли от оградата. Вече има три открити случая на разследване за углавни престъпления от протестиращи, с които е възпрепятствана дейността на украинската армия. Идентифицирани са 100 души, които са участвали на протеста - текат обиски и се решава какви обвинения да бъдат повдигнати, посочи на специален брифинг Иван Рудницки, зам.-ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), цитиран от "Суспилно". Министърът на вътрешните работи на Украйна Иван Виховски заяви, че жена от участниците в протеста е планирала с измама да измъкне от военното му поделение мъж, който е временно недееспособен. Според министъра, съпругът на въпросната жена е напуснал военното поделение без разрешение, а жената го е скрила у дома. Правоохранителните органи разследват обстоятелствата, при които четиримата мъже са получили натъртванията и нараняванията си – независимо дали са били в къща в Петропавловска Борщаговка, когато това е станало - къщата е законно наета от Националната гвардия на Украйна, или докато са били избягали от военното си поделение т.е. самоотлъчили са се.

На брифинга беше заявено също, че в Киев може да има до хиляда къщи с временно пребиваващи мобилизирани украинци. По-рано командирът на Националната гвардия Александър Пивненко заяви, че частната къща в Петропавловска Борщаговка, Киевска област, е била използвана за временно настаняване на мобилизирани военнослужещи, преди да бъдат изпратени в учебен център.