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Когато мечка иска прегръдка: Допамин за сряда

04 ноември 2026, 22:30 часа 703 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Когато мечка иска прегръдка: Допамин за сряда

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Котки тренират за войници: Допамин за събота

 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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