Когато мечка иска прегръдка: Допамин за сряда

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Котки тренират за войници: Допамин за събота
🐻 The bear just wanted a hug. The human was trying to measure him But 300-kilogram Tom decided that the measuring tape was an invitation to cuddle — and refused to let go. Even a massive predator sometimes just wants a little love ❤️ Who else is this bad at reading signals?— NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2026
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