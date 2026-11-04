Самолети на САЩ и НАТО извършиха едновременно мисии над Черно море и България

Военни самолети на САЩ и НАТО извършиха едновременни мисии над Черно море и Югоизточна Европа на 4 ноември. Американски патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon е действал край българското крайбрежие, докато самолет за ранно предупреждение и управление AWACS и въздушен танкер на НАТО са изпълнявали мисии в региона, съобщи специализираният авиационен портал Itamilradar.

Най-значимата операция е проведена от американски военноморски патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon (регистрационен номер 170269), който е излетял от Варна и е извършил наблюдение над Черно море. Машината е изпълнила серия от полети по характерни за морското патрулиране маршрути край българското крайбрежие. Близостта до брега позволява наблюдение на корабния трафик и развитието на обстановката в западната част на Черно море, предаде БГНЕС.

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За разлика от други разузнавателни мисии, наблюдавани по-далеч от региона, тази операция изглежда е била насочена основно към морско наблюдение. Разположението на самолета край България му позволява да използва териториалната и логистичната инфраструктура на страната, като същевременно запазва достъп до Черно море.

По същото време многонационалният флот от въздушни танкери на НАТО е извършвал операции над Югоизточна Европа. Самолет Airbus A330 MRTT (регистрационен номер T-058, позивна MMF18), принадлежащ на Многонационалния флот от самолети за транспорт и дозареждане във въздуха, е излетял от Кьолн и е изпълнил мисия над Румъния. Полетният му маршрут е включвал маневри за изчакване в района на Брашов, което предполага дейности, свързани със зареждане на самолети във въздуха или съответни тренировъчни операции.

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Въздушните танкери MRTT осигуряват на НАТО възможност бойните и разузнавателните самолети да остават във въздуха за по-продължително време и да действат на по-големи разстояния от базите си.

Третият самолет, участвал в едновременната активност, е Boeing E-3A Sentry AWACS на НАТО (регистрационен номер LX-N90442, позивна NATO001), който е излетял от военновъздушната база Гайленкирхен в Германия. За разлика от P-8A Poseidon, който е предназначен основно за морско наблюдение, E-3A осигурява ранно предупреждение, въздушно наблюдение и координация между различни военни формирования.

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Едновременното присъствие на трите типа самолети е особено показателно, тъй като морското патрулиране, ранното въздушно предупреждение и дозареждането във въздуха са взаимнодопълващи се способности, които позволяват изграждането на по-пълна оперативна картина. Само въз основа на данните от проследяването на полетите не може да бъде установено дали трите мисии са били пряко координирани.

Въпреки това едновременната активност над Черно море и Югоизточна Европа подчертава продължаващото значение на България и Румъния за системата на НАТО за наблюдение на региона. Западната част на Черно море остава стратегически важна зона за наблюдение на военната активност и защита на морските маршрути, особено на фона на продължаващите руски нападения, които засягат търговското корабоплаване, свързано с Украйна.

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Мисиите демонстрират способността на НАТО да поддържа постоянно наблюдение чрез съчетаване на специализирани разузнавателни самолети и платформи за въздушна поддръжка.