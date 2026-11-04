Палачът на Левски в Шампионска лига се опълчи на Реал Мадрид, но "човекът за всичко" смълча Атина

Гръцкият шампион АЕК Атина, който отстрани Левски от Шампионска лига, допусна съкрушителна загуба от Реал Мадрид. "Жълто-черните" поведоха на два пъти, но отстъпиха с 2:3 пред "кралския" клуб. Капитанът на мадридчани Федерико Валверде, който влезе от пейката, донесе трите точки на своя тим с феноменален гол в добавеното време. Така силната игра на гръцкия отбор, който игра като равен на Реал, остана в сянка.

Реал Мадрид пречупи АЕК с гол в края

Гръцкият тим започна много активно и създаде сериозни опасности пред вратата на Тибо Куртоа в началните минути. Белгийският страж направи много важно спасяване срещу Мият Гачинович, а след това се отчете с още една добра намеса. Натискът на домакините обаче не спря и в 12-а минута те излязоха напред в резултата. Тогава Абубакари Койта отправи силен удар, който остана извън обсега на Куртоа. По-силната игра на "жълто-черните" продължи, а в 17-ата Лука Йович не успя да удвои аванса им. Реал Мадрид най-накрая се събуди и организира първата си по-опасна атака след половин час. В 28-а минута "кралете" изравниха чрез Джуд Белингам, но попадението му бе отменено заради засада. Четири минути по-късно нямаше причина нов гол на английския национал да бъде отменен и Реал изравни - 1:1. Така двата тима се оттеглиха на почивката при равенство.

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"Кралете" поеха инициативата от самото начало на второто полувреме, като първо Марк Кукурея пропусна добра възможност, а след това Килиан Мбапе не намери очертанията на вратата. Последва добра атака на Реал по левия фланг, която завърши с блокиран удар на французина. Скоро тимът на Моуриньо бе наказан за пропуските си. Това се случи в 75-а минута, когато левият бек Ставрос Пилиос върна АЕК напред в резултата. Отговорът на испанския гранд не закъсня. Няма и три минути по-късно Дензъл Дъмфрис получи в коридор от Белингам и пусна успореден пас, който бе засечен от Килиан Мбапе за 2:2. Пет минути преди края на редовното време французинът се понесе в атака и изглеждаше, че ще донесе победата на Реал, но стражът на АЕК докосна топката с върха на пръстите си и тя се отби в гредата. "Кралете" продължиха да търсят успеха и в крайна сметка го постигнаха в добавеното време, когато резервата Федерико Валверде се разписа за 3:2. След последния съдийски сигнал Койта получи червен картон.

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