Турция с акция срещу руските проститутки

34 рускини са изправени пред депортиране от Турция след полицейски акции в нощни клубове в Анкара. Жените са били задържани по подозрение в проституция и изпратени в миграционен център, съобщава Baza. Руското посолство потвърди задържанията, добавяйки, че турските власти обвиняват рускините в нарушаване на морала и правилата за обществена безопасност. Задържаните рускини са били настанени в депортационния център Акюрт в Анкара. Въпросът за депортирането ще бъде решен в съда. Руските консулски служители вече са се срещнали с жените.

Киберпроституция в TikTok: Франция търси помощ от ЕК

Акциите

Акциите са се състояли на 23 октомври в три нощни клуба. Общо полицията е задържала над 100 жени, повечето от които са от страните от ОНД. Според приятел на една от задържаните, жените са били поканени в Турция да работят като танцьорки, певици и диджеи. Обещана им е заплата до 2500 долара на месец, работна виза и настаняване в петзвезден хотел. При пристигането обаче се оказало, че ще трябва да предоставят допълнителни услуги в допълнение към изявите.

Още: Япония обмисля наказания за клиентите на платената любов

През април 2026 г. турската полиция проведе подобни акции в нощни клубове в турската столица. Полицията задържа и депортира 38 жени. Сред тях бяха 13 казахстански гражданки, 11 рускини, пет етиопки, четири белоруски, три украинки и по една от Бразилия и Кения. Според разследващите жените са били наети като сервитьорки и чистачки. Те са живели в хотели, които са могли да напускат само с разрешение от работодателите си. За нарушения на правилата е била удържана част от заплатите им. През май полицията идентифицира още девет чужденки и срещу тях е започната процедура по депортиране.

TikTok започна да рекламира проститутки