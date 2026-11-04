Бивши звезди от Висшата лига донесоха пореден турски кошмар на Ливърпул в Шампионска лига

Английският гранд Ливърпул допусна пореден разочароващ резултат на турска земя. Мърсисайдци отстъпиха с 2:3 при визитата си на Фебербахче в Шампионска лига. Тимът на Андони Ираола бе по-активен и на два пъти излезе напред в резултата, но и в двата случая допусна гол само четири минути по-късно. Целият стадион в южната ни съседка избухна в празненства, кгато резервата Ведат Муричи се разписа в края на редовното време и донесе победата на "фенерите".

Поредно разочарование за Ливърпул в Турция

Мърсисайди установиха контрол над топката в началните минути и постепенно започнаха да притискат своя съперник. Първо Едерсон трябваше да се справя с удар на Виктор Муньос, а след това и с такъв на Жереми Жаке. Въпреки очевидната си доминация футболистите на Ливърпул изпитваха затруднения в завършващата фаза. Грешка в английския тим позволи на Н'голо Канте да излезе само срещу вратаря, но съдията прекъсна играта заради по-ранно нарушение в атака. Мърсисайдци все пак стигнаха до гола в 25-а минута, когато Трей Ниони прониза Едерсон с прецизен удар. Допуснатото попадение събуди "фенерите", които започнаха да създават сериозни проблеми на "червената" защита.

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Секунди по-късно Ирфан Кахведжи нацели гредата. Четири минути след това нищо не помогна на Ливърпул и резултатът беше изравнен, когато Мейсън Грийнууд стреля от фаул, а топката рикошира в Жаке и не остави шансове на Алисон. Турският тим продължи да бъде по-активен на терена. "Червените" отговориха с удар на Муньос, който мина на сантиметри от целта. Малко преди края на първата част Грийнууд отправи неточен изстрел, а при следващия му опит Алисон се отличи със страхотна намеса. Така двата тима се оттеглиха на почивката при равенство.

Ливърпул започна по-активно втората част и създаде две добри възможности, при които Алексис МакАлистър и Върджил ван Дайк пропуснаха да се разпишат. След това стражът на "фенерите" се справи с удар на Брадли Баркола, а от другата страна Алисон спря Арчи Браун. Мениджърът на Ливърпул предприе няколко смени, които скоро дадоха ефект, тъй като в 69-а минута Коди Гакпо асистира за гол на Александър Исак за 2:1. Радостта на мърсисайдци не продължи дълго, като отново четири минути по-късно Гакпо попречи на Алисон, което позволи на Арчи Браун да изравни на празна врата. Около пет минути по-късно резервата Ведат Муричи нанесе съкрушителен удар по амбициите на Ливърпул. Нападателят изправи целия стадион на крака с победния си гол в 79-а минута.

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