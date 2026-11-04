След поредната хакерска атака: ЕК стартира консултации за съвместни мерки за сигурност

След поредната вълна от хакерски атаки, които засегнаха хладилни съоръжения, съхраняващи кръвна плазма във Франция, Европейската комисия започна консултации с националните власти относно съвместни мерки за сигурност. Говорителят на Комисията Томас Рение заяви, че това не са изолирани инциденти. Самоличността на тези, които стоят зад атаките, все още е неизвестна.

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Атаката във Франция

Припомняме, че на 4 ноември 2026 г. хакери атакуваха хладилни съоръжения за съхранение на кръвна плазма във Франция, като промениха настройките на охлаждането от -30 на 110 градуса по Целзий. Повредите на съдържанието са били предотвратени благодарение на предупредителни системи, съобщава Le Canard enchaîné. Атаката е станала в нощта на 2 ноември 2026. Според изданието, хакерите са компрометирали системите на Coolworld, компания, която обслужва хладилното оборудване на Френската кръвна служба (EFS).

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Промяна на температурата

Настройките за температура и размразяване са били променени в три от съоръженията на организацията. Съоръженията за съхранение са съдържали проби от донорска кръв и замразена плазма за трансфузии на пациенти и производство на лекарства. Дежурен техник забелязал повишаване на температурата, след което служители на EFS прехвърлили част от доставките в други складови помещения. „Не са наблюдавани последици за здравето и не са загубени кръвни продукти“, заяви организацията. Събирането на донорска кръв и доставките до болниците продължават както обикновено.

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Атаките

Инцидентът се случва на фона на широко разпространени атаки срещу хладилно оборудване в европейски супермаркети. В нощта на 2 ноември хладилници в повече от 100 магазина бяха повредени от хакерски атаки. Прекъсванията засегнаха магазини в поне 11 държави, включително Германия, Белгия, Холандия, Швеция и Ирландия. Според Ройтерс, щетите от развалени храни възлизат на милиони евро. Това е втората мащабна вълна от подобни атаки срещу хладилници от началото на есента. През октомври хакери получиха достъп до системи за управление на хладилници в 700 супермаркета във Франция. Само веригата Intermarché оцени загубата на храна за един ден на десетки милиони евро.

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Хладилните агрегати позволяват дистанционно управление на температурата, размразяване и управление на компресора. През август специалисти по киберсигурност откриха уязвимости в контролери на датската компания Danfoss, които позволяваха заобикаляне на проверката на паролата и изпълнение на команди на устройствата.

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