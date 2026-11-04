Само един активен щангист бие Карлос Насар по световни титли

Българският феномен във вдигането на тежести Карлос Насар влезе в историята за пореден път. Родният щангист триумфира на Световното първенство в Нинбо, Китай, с феноменалните 415 килограма в двубоя. Така, едва на 22 години, олимпийският шампион от Париж 2024 завоюва четвъртата си световна титла в четвърта различна категория - този път до 95 килограма. Насар постави три световни рекорда (185 кг в изхвърлянето, 230 кг в изтласкването и 415 кг в двубоя).

Пореден успех за историята на Карлос Насар

Така той се превърна във втория най-титулуван активен щангист сред мъжете на световни първенства. Четвъртата му титла означава, че той изостава единствено от емблематичния Лаша Талахадзе. Грузинецът има седем златни отличия от планетарни шампионати, а след няколко дни ще се бори за осмо в категория над 110 килограма в Нинбо. Това ще бъде първата му изява от Олимпийските игри в Париж през 2024 година насам.

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Още един тежкоатлет ще има възможност да се докосне до този рекорд. Албар Джураев, който до момента има три световни титли, ще се бори за четвърта в категория до 110 килограма. Ако той успее да триумфира, ще се изравни с Насар на второто място в тази класация. Иначе българинът се нареди до редица легенди на родния спорт. Единствено Янко Русев е печелил повече титли от световни шампионати - пет.

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