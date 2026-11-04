Най-важните новини за деня: 4 ноември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 4 ноември 2026 г.

НЯМА ДА КРАДЕ ОТ ПЕНСИИТЕ: РАДЕВ С ВАЖНИ НОВИНИ ЗА ДОХОДИТЕ И ЦЕНАТА НА ПАРНОТО И ТОКА

"Несъстоятелни са истериите, че правителството ще краде от пенсиите на българските граждани чрез втория пенсионен стълб. Време е някои политици да осъзнаят, че предизборната кампания приключи, а с нея е редно да приключат и манипулациите", каза премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание във връзка с информацията на опозицията, че правителството планира да посегне частично на втория пенсионен стълб, за да покрие дефицита в бюджета.

МИРЧЕВ ПОКАЗА ДОКУМЕНТ, ДОКАЗВАЩ НАМЕРЕНИЯТА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ЗА ВТОРАТА ПЕНСИЯ (СНИМКА)

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев представи документ със заглавие Bulgaria – 2027 Budget and the second Pension Pillar (България – Бюджетът за 2027 г. и вторият пенсионен стълб), който представлява бележка до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен от 15 октомври 2026 г. Припомняме, че още вчера от опозицията алармираха, че до тях е достигнала информация за частично национализиране на спестяванията на хората за пенсии, но премиерът, мнозинството и министърът на финансите отрекоха това да е вярно и нарекоха твърденията фалшиви новини.

ДАНО ДА Е ФАЛШИВА НОВИНА: КНСБ И АИКБ ЗА ВНОСКИТЕ ЗА ПЕНСИИ. НАТИСК ЗА КОМПЕНСАЦИИ ЗА БИЗНЕСА ЗАРАДИ ГАЗА

Неприемливо и недопустимо, не би трябвало да се стига дори до коментар на подобни действия – така президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира новината, че може да има служебно прехвърляне на част от вноските от втори пенсионен стълб в общия бюджет на НОИ. Димитров изрично подчерта, че управляващите са казали, че това е фалшива новина – но въпреки това, според него, темата-идея трябва да се изкоментира.

КАБИНЕТЪТ "РАДЕВ РЕШИ: ЕТО КОЛКО ЩЕ Е МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ 2027 Г.

Минималната месечна работна заплата за страната ще бъде 660 евро от 1 януари 2027 г., става ясно от постановление на Министерски съвет, публикувано в брой 100 на "Държавен вестник" от 3 ноември 2026 г. Решението е взето от правителството миналия четвъртък. Това означава, че през следващата година ще има малко над 6% ръст на минималното възнаграждение, тъй като през 2026 г. минималният размер на заплатата беше 620,20 евро.

ПРОПАСТ: ДИМИТЪР СТОЯНОВ ОБЯВИ, ЧЕ НЯМА ДА ИМА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ В АРМИЯТА ПРЕЗ 2027 Г.

Има технологична пропаст в модернизацията на българската армия. Страйкърите са такъв момент и F-16 са такъв момент. България е част от механизма SAFE на ЕС и средствата за модернизация идват оттам, но това не означава, че държавата е абдикирала от модернизацията на армията. Това заяви пред БНТ министърът на отбраната Димитър Стоянов. Още: Нито дума за Русия, но се включваме в инициатива на НАТО срещу заплахата от руски дронове

"С ТАЗИ АРОГАНТНОСТ, НЕКОМПЕТЕНТНОСТ И САМОДОСТАТЪЧНОСТ ЩЕ КАТАСТРОФИРАТ": ГОВОРИ КОРНЕЛИЯ НИНОВА (ВИДЕО)

"Арогантността на властта вече е на лице. Отливът на тези 400-500 хиляди гласа, които не подкрепиха Йотова, се дължи на това самозабравяне и на тази самодостатъчност. Имат цялата власт, но тя е отговорност. Те обаче разбират цялата власт като привилегия. Ако продължават в този дух, ще катастрофират. В комплект с липсата на мерки за цените и за живота, то няма как тази некомпетентност и липсата на визия за години напред да не им изиграе лоша шега". Това каза в ефира на Студио Actualno лидерът на партия "Непокорна България" и бивш вицепремиер Корнелия Нинова по повод дебатите около проектобюджета за 2027 г. и след края на президентските избори и победата на Илияна Йотова.

МОЩНО ЦУНАМИ ЗАЛЯ ТРЪМП: ДЕМОКРАТИТЕ СИ ВЪРНАХА СЕНАТА, ПЕЧЕЛЯТ И ДОЛНАТА КАМАРА НА КОНГРЕСА (ВИДЕО)

Демократите са на път да поемат контрола над Конгреса в САЩ благодарение на поредица от убедителни победи на междинните избори в цялата страна, с което нанасят сериозен удар на президента Доналд Тръмп - те изместват неговите републикански съюзници в избори на всички нива. Демократичните кандидати спечелиха в райони, отдавна считани за републикански крепости, като превзеха места в Сената в Северна Каролина и дори в Южна Каролина (щата на покойния сенатор Линдзи Греъм), завоюваха и други постове, например този на губернатор на Джорджия, които републиканците държаха от десетилетия.

ОБЗОР: ТРЪМП И РЕПУБЛИКАНЦИТЕ СЕ СГРОМОЛЯСАХА В КОНГРЕСА, ДЕМОКРАТИТЕ НЕ ИЗКЛЮЧВАТ ИМПИЙЧМЪНТ

Вече и официално - сериозното предизвикателство до края на мандата на Доналд Тръмп е факт, след като демократите спечелиха контрол над американския Конгрес - и над Камарата на представителите (долната камара), и над Сената (горната камара) след преброяване на гласовете от междинните избори в САЩ. Избирателите нанесоха смазващ удар на президента и партията му, давайки солидно мнозинство на опонентите му.

СИНЬО ЦУНАМИ ИЛИ ЧЕРВЕН ОТЛИВ: КАК СЕ СТИГНА ДО ПОБЕДА НА ДЕМОКРАТИТЕ В САЩ? ОБЯСНЯВА НИКОЛА БУШНЯКОВ (ВИДЕО)

Републиканските избиратели поради много причини не подкрепиха кандидатите на партията си. Една от причините са така неизпълнените предизборни обещания на Тръмп, който дойде на власт със заявката, че Америка ще бъде на първо място, което виждаме, че не се случва.

ВЕТО И БЪРЗО НАОБРАТНО! ТРЪМП СЕ ПОЯВИ В МЕДИИТЕ С ПЪРВИ ОБЯСНЕНИЯ ЗА ИЗБОРНИЯ РАЗГРОМ (ВИДЕО)

"Вето" - публикация с шапка в червен цвят се появи в профила в Truth Social на американския президент Доналд Тръмп. Самата мрежа е негова – а публикацията е повторение на негова закана преди изборите за Конгреса - ОЩЕ: Първата реакция на Тръмп на изборния разгром: Не бях аз кандидат, че да спечелим

МИЛИАРДЕР, БЛИЗЪК ДО ТРЪМП, ДЕЙСТВА УДАРНО ДА КУПИ "ЧУЖДИТЕ" АКТИВИ НА "ЛУКОЙЛ"

Консорциум, воден от американския милиардер Тод Боули, подготвя сделка с ценни книжа, за да придобие международните активи на руския петролен гигант "Лукойл", които са под санкции (специално от САЩ). Сделката се очаква до няколко седмици, съобщиха четирима души, които са навътре в процеса на продажба, предаде Reuters.

ЩЕ СТРЕЛЯМЕ ПО РУСКИТЕ ВОЕННИ, АКО НИ АТАКУВАТ В УКРАЙНА: ПЛАНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНТИНГЕНТ ЗА МИР

Британските войници и техните европейски съюзници ще имат право да отвърнат на огъня, ако са атакувани от руските сили, когато евентуално бъдат разположени като миротворци в Украйна след сключване на примирие, заявиха западни официални лица. Стабилизационните сили, ръководени от Великобритания и Франция, също така няма да разчитат на американски системи или технологии като Starlink на Илон Мъск. Очаква се потенциалният контингент да бъде почти изцяло европейски, ако такъв изобщо бъде разгърнат.

И ЛАВРОВ, И ЗЕЛЕНСКИ НИЗВЕРГНАХА ТРЪМП ЗА УКРАЙНА. РУСИЯ УДРЯ ПО ПАРИТЕ НА УКРАЙНА, НО СВЪРШВА СВОИТЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

На фона на оглушителния шамар на междинните избори за Конгреса и за губернатори в 36 щата, който понесоха американският президент Доналд Тръмп и подкрепящите го републиканци, по-обгрижваната от държавния глава на САЩ страна във войната в Украйна – Русия – продължава да го пързаля. Наред пак беше руският външен министър Сергей Лавров – конкретно с поредно изявление за подкрепяната и от САЩ и многократно предлагана идея в Украйна да има примирие и тогава да започнат преговори за мир по същество – ОЩЕ: Песков ехидничи с най-силния "морков" на Тръмп за мир в Украйна, Шойгу принизява Европа (ОБЗОР – ВИДЕО)

ФЕНОМЕНЪТ КАРЛОС НАСАР УНИЩОЖИ КОНКУРЕНЦИЯТА! ЧЕТВЪРТА СВЕТОВНА ТИТЛА И НОВИ ТРИ СВЕТОВНИ РЕКОРДА

Карлос Насар отново е на световния връх! Българският феномен триумфира на Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай, с феноменалните 415 килограма в двубоя. Едва на 22 години олимпийският шампион завоюва четвъртата си световна титла в четвърта различна категория – този път до 95 кг. Насар постави три световни рекорда и демонстрира огромното си превъзходство над конкуренцията.