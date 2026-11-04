Полша е осуетила руска провокация на границата с Калининградската област в нощта на 2 срещу 3 ноември. За случая, за който вече писахме, излязоха нови подробности като стана ясно, че поските граничари са забелязали хора с фенерче, тадвижещи се от руска страна непосредствено до граничната линия близо до град Сепопол във Варминско-Мазурското войводство. След това са били мобилизирани ресурси, за да се предотврати инцидент, а на премиера Доналд Туск и президента Карол Навроцки е било докладвано по спешност през нощта. След появата на подкрепленията и затягането на охраната, лицата с фенерчета са отстъпили навътре в територията на Калининградска област.

Инцидентът съвпадна с предварителни предупреждения от полските и съюзническите разузнавателни служби, както и от главнокомандващия на силaте на НАТО в Европа ген. Алексус Гринкевич. Те предупредиха, че в първите дни на ноември се очакват опити за диверсии, саботажи или въоръжени навлизания от руска страна.

Премиерът Доналд Туск не смята ситуацията за приключена и призова армията да има готовност за по-нататъшни действия от страна на Москва.

Още: Полската армия започна мащабна операция по границата с Калининград

В същото време руският външен министър Сергей Лавров прехвърли отговорността на Полша, заявявайки, че тя провокира Москва. "Най-активните поддръжници на реакционната и агресивна политика на Европа спрямо Русия са Полша и балтийските държави", заяви Лавров. Според експерти с това изказване на Лавров Кремъл преследва двойна цел - да прикрие истинските намерения на Русия и реалната заплаха от нея, както и да посее раздор и съмнения в полското общество.