София с план за близо 10 млн. евро за три скейтборд турнира: Шеф на родна федерация се противопостави

Президентът на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов излезе с остра позиция в социалните мрежи, с която осъди предложението да бъдат отделени 9,6 милиона евро за домакинството на София на три международни състезания по скейтборд. Предложението ще бъде разгледано от Столичния общински съвет (СОС) на 5 ноември, а негови вносители са кметът на българската столица Васил Терзиев, председателят на СОС Цветомир Петров и общинският съветник Димитър Петров.

Георги Павлов с остра позиция срещу новия план за развитие на скейтборда

Павлов ясно заяви, че няма нищо против развитието на скейтборда, но посочи, че това не би бил разумен разход и няма да има дългосрочни ползи за българския спорт. Той адресира проблемите в леката атлетика, където близо 2500 деца тренират при лоши условия в столицата София. Според него подобна сума би била достатъчна за реализация на проекти за нови лекоатлетически писти в София, Пловдив, Варна и Бургас. В момента атлетите в столицата разполагат само с достъп до Националния стадион "Васил Левски", на който обаче се играят и много футболни мачове.

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"Софийският маратон би могъл да получи необходимата подкрепа, за да се превърне в събитие от най-висок международен ранг със златен лейбъл на Световната атлетика. За такова събитие са нужни около 50 000 евро", посочи още Георги Павлов. Той заяви, че с подобен бюджет могат да се организират поне пет поредни световни първенства по някои спортове, визирайки и вдигането на тежести, бокса, таекуондото, плуване, бадминтон, ски, спортна или художествената гимнастика.

"Разбира се, че България трябва да бъде домакин на големи международни състезания! Но трябва внимателно да преценяваме кои са те. Да инвестираме в спортове, в които имаме традиции, състезатели и публика, и в домакинства, които оставят нещо трайно след себе си. Или да привличаме събития с огромен международен престиж и обществен отзвук като Джиро д’Италия, което предизвика истински фурор в България! И всичко това говорим само като възможности за използване на средства, които се предлагат за придобиване на права за три състезания по скейтборд", написа още президентът на БФЛА.

"Не поставям спортовете един срещу друг. Но смятам, че когато се обсъждат подобни средства, трябва да има ясни критерии, прозрачност и оценка на реалната полза за обществото. Не е въпросът дали да даваме пари за международни спортни състезания, а за кои състезания ги даваме и какво получаваме срещу тях! Като президент на Българската федерация по лека атлетика не мога да подмина този въпрос. Особено когато знам колко клубове се борят ежедневно да осигурят нормални условия за тренировки, колко треньори работят с минимални средства и колко талантливи деца заслужават шанс да се развиват."

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