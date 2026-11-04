Великобритания се извини на украинските деца, че бяха принудени да учат руски език

Правителството на Обединеното кралство официално се извини на украинските деца бежанци за това, че те бяха задължени да учат руски език в английските училища поради липсата на официален изпит по украински език. Британският министър по въпросите на училищата Джорджия Гулд официално се извини на украинските деца бежанци по време на посещение в украинско училище в Западен Лондон. В разговори с ученици тя заяви: "Изключително много съжалявам, че бяхте поставени в тази ситуация", цитира я The Guardian.

В британската образователна система нямаше официален изпит на ниво GCSE (стандартният изпит за средно образование на 15–16-годишна възраст) по украински език. Тъй като много британски училища са искали учениците да положат изпит по чужд език, за да получат съответната квалификация (а много украински деца владеят или разбират руски), на учениците е било предлагано или изисквано от тях да учат и полагат изпит по руски език.

Още: Великобритания ще плаща, за да участва в електроенергийния пазар на ЕС

За много украински деца и техните родители обаче това бе травмиращо и обидно. The Guardian дава пример с ученици, отказали да учат руски език, както и за казус от края на 2025 г. на украинска ученичка, която напуска колеж в Стоук он Трент заради оказван натиск да учи руски.

Сега британското правителство обяви официалното въвеждане на нов GCSE изпит по украински език, който влиза в сила от септември 2028 г. Така украинските деца във Великобритания ще могат да полагат изпит на родния си език, без да са принуждавани да учат руски.

Великобритания обяви рекорден пакет военна помощ за Украйна