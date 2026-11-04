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"Щеше да е по-добре, ако играе за ЦСКА": Гиздол разкри тайното оръжие на Панатинайкос

04 ноември 2026, 20:12 часа 385 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Щеше да е по-добре, ако играе за ЦСКА": Гиздол разкри тайното оръжие на Панатинайкос

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол даде официалната си пресконференция преди срещата с Панатинайкос в Лигата на конференциите. "Армейците" ще гостуват на лидера в гръцкото първенство в четвъртък, 5 ноември, от 22:00 часа българско време. В навечерието на двубоя Гиздол призна, че, че за отбора е предизвикателство да се справи с тежката серия от мачове, в която се намира. Няколко дни по-късно ЦСКА ще се изправи срещу шампиона Левски в шампионата.

Маркус Гиздол за графика на ЦСКА: Това е лудост

"Графикът ни е лудост", призна Гиздол. "Играхме срещу лидера във Франция тогава Монако, после тежко гостуване в Дания, а сега и гостуване на първия в Гърция Панатинайкос. Това е малко странно, но от друга страна е предизвикателство, защото имаме възможността да се надиграваме с такива силни отбори. Няма разлика в подготовката ни за мачовете в Европа и в България. Подхождаме еднакво сериозно."

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Маркус Гиздол

"Графикът е такъв, какъвто е. Левски също има мач в Европа утре. Всеки отбор иска да играе в Европа и затова по никакъв начин не можем да се оплакваме. Най-важен е следващият мач. За футболистите е голямо предизвикателство да се възстановят и да са готови за следващия двубой", каза Гиздол. Добрите новини за германеца са, че ще може да разчита на голмайстора си Жоел Зварц, който се завърна в групата след контузия. След това той направи анализ на играта на Панатинайкос и посочи един конкретен играч, който би предпочел да бъде в неговите редици.

Гиздол посочи оръжието на Панатинайкос

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"Срещу силни отбори, не можеш да правиш грешки. Нуждаем се от представяне като това срещу Монако и Нордселанд. Трябва да се възползваме от нашите шансове, за да си тръгнем с положителен резултат. Панатинайкос е на много високо ниво, отбор с висока индивидуална класа. Познавам един от техните футболисти (Рик ван Дронгелен), който взех в Хамбургер. Ще се радвам да го видя, да си стиснем ръката и след мача да си запазим добрите отношения. Щеше да е по-добре, ако играе за нашия тим", каза още Гиздол.

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ЦСКА Панатинайкос Лига на конференциите Маркус Гиздол
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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