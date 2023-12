Загинал и ранени след пореден руски обстрел в Херсон (ВИДЕО)

По данни на Прокудин, руската армия е обстреляла 71 пъти Херсонска област за последното денонощие - 20 от обстрелите са срещу самия Херсон.

През изминалата нощ са свалени 10 дрона клас "Шахед" от 12 изстреляни, като говорителят на украинското командване "Юг" капитан Наталия Хуменюк каза, че атаката с дронове вероятно е имала за основна цел да покаже позициите на украинското ПВО. По-късно през деня Хуменюк каза, че вече е освободена от поста си на говорител - не е ясно защо.

According to updated information, the number of wounded as a result of a Russian attack on a residential quarter in Kherson has increased to seven people. One person died. pic.twitter.com/sj2dzd5zaF