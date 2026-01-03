Венецуела обвини САЩ във военна агресия (ВИДЕО)

Венецуела обвини САЩ в много сериозна военна агресия заради случващото се в страната, предадоха световните агенции. Обвиненията бяха отправени, след като в столицата Каракас отекнаха експлозии през нощта, а президентът Николас Мадуро обяви извънредно положение. „Венецуела отхвърля, категорично се противопоставя и осъжда изключително тежката военна агресия, извършена от САЩ срещу територията и населението на Венецуела, в цивилни и военни райони на Каракас и в щатите Миранда, Арагуа и Ла Гуайра около Каракас“, се казва в комюнике на правителството, откъси от което вече бяха цитирани и по-рано от световните агенции.

Агресия

„Подобна агресия застрашава международния мир и стабилност и представлява сериозна опасност за живота на милиони хора. Целта на тази атака не е нищо друго освен да се завладеят стратегическите ресурси на Венецуела, по-специално нейният петрол и минерални богатства, като се направи опит чрез сила да бъде пречупена политическата независимост на нацията“, продължава комюникето. Правителството „призовава всички социални и политически сили в страната да задействат плановете за мобилизация и да отхвърлят тази империалистическа атака“, според текста.

Venezuelan Defense Minister is alive and speaks:



We will not negotiate, we will not surrender, and we will ultimately triumph.



NOTE: Maduro has been captured by U.S. forces. pic.twitter.com/7Dgk2JOauI — Clash Report (@clashreport) January 3, 2026

Извънредно положение

Диктаторът Николас Мадуро е подписал и разпоредил прилагането на Декрета за обявяване на извънредно положение, се казва в изявлението.

„Цялата страна трябва да се мобилизира, за да победи тази империалистическа агресия. Правителството на Венецуела ще се обърне към ООН и други международни организации във връзка с военната агресия на САЩ. Боливарската дипломация на мира ще изпрати съответните обръщения до Съвета за сигурност на ООН, до генералния секретар на тази организация, до Общността на латиноамериканските и карибските държави и до Движението на необвързаните страни, за да поиска осъждане и подвеждане под отговорност на правителството на САЩ“, се казва още в текста.

Същевременно Reuters, CBS, Fox news съобщиха, като цитират американски официални представители, че САЩ нанасят удари вътре във Венецуела. „Ню Йорк таймс“ пише, че американската въздухоплавателна администрация е забранила на американски граждански самолети да летят над Венецуела. CBS твърди, че първоначално САЩ са планирали тази операция във Венецуела преди Коледа, но са я отложили.

Местни медии посочват и, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е провел в Мар а Лаго съвещание, посветено на националната сигурност вчера, като събитието е било закрито за журналисти. Междувременно посолството на САЩ във Венецуела призова американците да не посещават тази страна заради висок риск за тях да бъдат незаконно задържани.

