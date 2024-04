Запалиха Олимпийския огън на церемония в Гърция (ВИДЕО)

Пламъкът е запален на мястото на древна Олимпия и сега ще бъде пренесен повече от 3000 мили по пътя си към френската столица това лято, съобщава NBC. В древни времена пламъкът е бил запален от слънчевата енергия и е щял да остане запален в светилище в Олимпия, известно като Пританеум.

В съответствие с древния обичай, актьорът Мария Мина, „върховна жрица“, помоли бога на слънцето Аполон за помощ при запалването на пламъка в руините на храма на Хера, съпругата на Зевс и кралицата на боговете.

Още: Привлечени от древността: Ето как в Гърция се подготвят за олимпийския огън (ВИДЕО)

Посланието, казват организаторите, остава същото. „Олимпийският огън е символ на мира и приятелството между народите от древността“, казва Международният олимпийски комитет. „В тези трудни времена, през които живеем, с нарастващи войни и конфликти, на хората им е писнало от цялата омраза, агресия и негативни новини, с които се сблъскват ден след ден“, казва президентът на Международния олимпийски комитет Томас Бах в реч на церемонията.

От церемонията планираха да уловят слънчевите лъчи с параболично огледало. Облачното време обаче ги принуди да преминат към план Б: използване на предварително запален пламък, вместо да се разчитат на боговете.

Въпреки че отразява гръцките традиции, датиращи от хиляди години, церемонията е проведена за първи път в сегашния си вид през 1936г., когато игрите се провеждат в Берлин под наблюдението на Адолф Хитлер. Действията обаче сега се изпълняват от актьори, докато танцова трупа изпълнява хореография, „вдъхновена от древни времена“.

Жрицата пазителка на огъня, известна като Хестиада, след това отнася пламъка в урна на древния стадион в Олимпия, където се дава на първия факлоносец заедно с маслинова клонка, символизираща мира. Този първи факелоносец ще бъде олимпийският шампион по гребане Стефанос Нтускос, който ще получи пламъка в края на древния олимпийски стадион за началото на щафетата през Гърция. След това ще бъде предаден на организаторите на Игрите в Париж в Атина по-късно този месец, преди да отпътува за Франция на борда на тримачтовия кораб „Белем“.

The flame of the #Olympic Games was lit in #Greece



The ceremony took place at the Temple of Hera in Olympia. pic.twitter.com/9qiF1MRg1I