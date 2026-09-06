Лудогорец чупи трансферния си рекорд за изпаднал в Полша

До края на летния трансферен прозорец в родната Първа лига остават броени дни и клубовете работят трескаво, за да привлекат последните си цели. Лудогорец е готов дори да счупи трансферния си рекорд за следващото си ново попълнение. Става въпрос за украинския полузащитник Иван Желизко, който играе за полския Лехия Гданск. Клубът изпадна от елита през миналия сезон и Желизко ще бъде поредната продажба.

Лудогорец дава 4 милиона евро за Иван Жализко

През миналия сезон Лехия Гданск изпадна от елитната полска Екстракласа и това доведе до множество изходящи трансфери в отбора. Поредният такъв ще бъде украинският полузащитник Иван Жализко, който ще дойде в българския Лудогорец. Според полското издание "Meczyki", "орлите" ще платят 4 милиона евро за правата на халфа. Така те ще счупят транфсрния си рекорд и ще направят украинеца най-скъпата покупка в историята си. От Разград няма да преведат директно сумата на Лехия, а ще я изплатят в срок от 2 години.

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🚨 Iwan Żelizko zostanie zawodnikiem Łudogorca Razgrad. Lechia Gdańsk ma zarobić na 25-letnim pomocniku 4 miliony euro:



▶️ https://t.co/nuAqdaIOYK pic.twitter.com/cYVDUC08EF — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) September 5, 2026

Най-скъпият играч на Лудогорец е Квадво Дуа

До този момент най-спъпият входящ трансфер на Лудогорец беше този на Квадво Дуа, който пристигна в Разград срещу 3.5 милиона евро от германския Нюрнберг през 2023 г. Иван Жализко е част от Лехия Гданск от лятото на 2023 г., като играе много силно в полската Екстракласа. След изпадането на Лехия във втората дивизия, той игра само в 2 мача, след което не беше част от групата на отбора за мачовете. Това показва, че украинецът ще осъществи изходящ трансфер.

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