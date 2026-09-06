Никола Цолов завърши в топ 10 и записа важни точки в Гран при на Италия

Българския пилот на Campos Racing Никола Цолов финишира на седмо място в основното състезание за Гран при на Италия във Фолмула 2 и спечели 6 точки, като остава лидер във временното класиране. В надпреварата на легендарната писта "Монца" триумфира Джошуа Дюрксен от Invicta Racing, който завърши първи и в спринта. Съотборникът на Дюрксен Рафаел Камара завърши втори - на 0.4 секунди.

Никола Цолов остава първи в класирането

Трети се класира съотборникът на Цолов Ноел Леон. Цолов има 177 точки на върха в подреждането, а изкачилият се на второ място Камара е на 11 зад него - 166. Никола Цолов беше шести в квалификацията в Италия, но получи наказания с по три места и за спринта, и за основното състезание. Българинът направи добър старт днес, а в хода на състезанието бе доста внимателен, движейки се през повечето време на осма позиция. В последните обиколки Цолов изпревари Тасанапол Интрапувашак от ART Grand Prix и излезе седми.

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Цолов се бори до последно

Българския лъв имаше шанс да атакува още по-предни места и до края води битка с Алекс Дън от Rodin Motorsport за шестата позиция. В събота българинът беше пети в спринтовата надпревара в Италия. Преди година Никола Цолов се нареди втори в основното състезание на италианска земя в последния кръг за сезона във Формула 3 и стана вицешапион. Следващите стартове във Формула 2 предстоят в испанската столица Мадрид следващия уикенд.

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