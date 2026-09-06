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Левски с трансферен удар: Роден национал е в София, за да подпише със "сините"

06 септември 2026, 13:09 часа 834 прочитания 0 коментара

Левски може да подсили още състава си в края на летния трансферен прозорец. "Сините" са много близо до това да привлекат родния национал Петко Христов. Според "Citta della Spezia" централният защитник вече е в София, за да мине медицински прегледи и да подпише с шампиона на България. Той ще дойде в Левски под наем от Специя, като италианският клуб ще плаща и част от заплатата му.

Петко Христов идва в Левски

Петко Христов е много близо до трансфер в Левски, като според източниците той е пристигнал в София, за да премине медицински прегледи и да подпише със "сините". Преди време той беше отказал да премине на "Герена", тъй като целта му беше да продължи да играе в чужбина. Централният защитник чакаше оферти от Полша, Гърция и Русия, но така и не е получил. Това е и причината да приеме да играе за Левски. Ако всичко мине добре, до края на днешния шести септември Петко Христов може да се завърне в родния си клуб.

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Петко Христов

Петко Христов започна от Левски

Петко Христов, както и неговият брат-близнак Андреа, играят в юношеските формации на Левски преди да се преместят при младежите в Славия. Петко осъществи трансфер във Фиорентина през 2017 г., след което игра под наем в няколко италиански отбора преди да премине в Специя със свободен трансфер през 2021 г. За трето дивизионния тим Христов записа 118 мача, в които вкрара 6 гола и даде 3 асистенции.

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Левски Летен трансферен прозорец Петко Христов Специя
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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