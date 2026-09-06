Григор Димитров се завръща за България: Иска да играе на Купа Дейвис

Григор Димитров може да се завърне в състава на България и отново да представялява родината на Купа Дейвис. Това пишат колегите от "Tenniskafe". Първата ни ракета приключи участието си на US Open още на първия кръг, до който стигна след три победи в квалификациите. Сега участието му на Купа Дейвис зависи от медицинските изследвания, през които премина Григор.

Григор Димитров чака медицинските си изследвания

Григор Димитров записа три победи, едната от които служебна, в квалификациите за US Open, но отпадна още на първия кръг след загуба с 6:3, 3:6, 2:6, 4:6 от австралиеца Алексей Попирин. Той премина през медицински изследвания на гърба и в момента се чакат крайните резултати от тях. Именно те ще бъдат определящи за здравословното му състояние, от което зависи дали ще се състезава за България на Купа Дейвис. Ако го направи, това ще бъде огромен тласък за нашия отбор. А двубоите от надпреварата са насрочени за 18 и 19 септември.

Още: Григор Димитров запази позицията си, Иван Иванов с нов рекорд в световната ранглиста

Гришо иска да играе за България

Според информациите, Григор Димитров има голямо желание да се състезава за България на Купа Дейвис, но за момента няма конкретно решение от него и щаба му дали ще участва. Това се дължи именно на неяснотите около физическото му състояние. На 18 и 19 септември България се изправя срещу Дания, като срещите ще се проведат в зала "Royal Stage" в Копенхаген, която разполага с 2 800 седящи места. А победа за България ще гарантира завръщане в Световната група на отборния шампоинат. А евентуална загуба би означавала, че България ще играе бараж за запазване на мястото в Световна група 1 през февруари 2027 г.

Още: Григор Димитров вече мисли за 2027-а: "Докато си с ракета в ръка, имаш шанс"