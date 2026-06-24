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Заради депортации на мигранти: ЕС прие талибаните на разговори в Брюксел

24 юни 2026, 2:09 часа 669 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Заради депортации на мигранти: ЕС прие талибаните на разговори в Брюксел

ЕС организира среща с представители на талибаните в Брюксел във вторник. Това бе първа официална среща на управляващите Афганистан в Европа след като групата се завърна на власт през 2021 година. Въпреки че страните от ЕС не са признали правителството на талибаните, Брюксел защити решението си да проведе ограничени разговори във връзка с депортирането на лица, на които е отказано убежище или се считат за опасни.

Говорител на Европейската комисия, заяви, че на срещата са присъствали представители на 15 страни членки. Външното министерство на Афганистан съобщи, че страната се стреми да възобнови консулските услуги за афганистанци в ЕС. Белгия предостави на талибаните дневна виза, ограничена само до територията на страната.

Срещата се състоя на неупоменато място в белгийската столица, отбелязва АП. Въпреки това, правозащитни групи организираха протести и обвиниха Брюксел, че легитимирането на режима може да оправдае репресиите от страна на талибаните. Афганистанските власти наложиха драконовски ограничения върху правата, особено на жените и момичетата, откакто талибаните завзеха властта в страната през 2021 година, когато американските части се оттеглиха, след като бяха в страната в продължение на 20 години.

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Талибани среща Европейска комисия Брюксел
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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