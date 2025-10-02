Заради острия недостиг на горива: Намалиха още квотата за автомобил в Крим (ВИДЕО)

Острата липса на бензин в Русия продължава. За да се справят с проблема властите в някои региони като Крим въведоха квоти за закупуването му от 30 литра на превозно средство или на туба за най-масовите видове гориво. Очевидно тази мярка не е подействала и тази квота вече е намалена – на 20 литра на автомобил.

При това общественият транспорт, социалните обекти, комуналните и спешните служби се обслужват в пълна степен. Очаква се информация за организирането на стабилни доставки на необходимия обем гориво на територията на републиката да бъде оповестена до края на деня на 3 октомври.

