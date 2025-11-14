Заради подвеждащ абонамент: Wizz Air се сдоби с глоба

Италианският орган за защита на конкуренцията съобщи, че е наложил глоба от 500 000 евро на Wizz Air Hungary за нелоялни търговски практики, след като компанията рекламирала годишен абонамент “All You Can Fly” с ограничения.

Унгарската компания не е разкрила “адекватна и точна информация” за ограниченията на офертата, заяви надзорният орган AGCM, цитиран от АФП и БГНЕС.

Програмата на авиокомпанията позволява на пътниците да летят на фиксирана цена по всички международни маршрути на превозвача за 599 евро.

Но в промоционалните си кампании Wizz Air “представи услугата като неограничен абонамент, като пропусна адекватна и точна информация за ограниченията, наложени върху нейното използване”.

По-специално, авиокомпанията е предоставила “непълна и двусмислена” информация за прозореца за резервации на полети, броя и типа на наличните места и допълнителните ограничения, уточни AGCM.

