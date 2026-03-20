Заради войната в Иран: ЕК готви мерки срещу скъпия ток

Европейската комисия ще предложи да се намалят данъчните ставки върху електроенергията като част от краткосрочните мерки срещу рязкото повишаване на цените на енергията заради войната в Иран. Това каза председателката на комисията Урсула фон дер Лайен след края на заседанието на европейските лидери в Брюксел. "Много е важно краткосрочните мерки да бъдат временни, премерени и целенасочени", подчерта фон дер Лайен.

ОЩЕ: Каква позиция ще подкрепя България в ЕС за войната в Иран? Отговорът на служебния премиер

"В някои случаи, електроенергията се облага с данъци много повече от газа, частично до 15 пъти повече и това не може да бъде така. Затова ще предложим да се намалят данъчните ставки върху електроенергията и да се гарантира, че тя се облага с по-малко данъци от изкопаемите горива", заяви фон дер Лайен.

Отваряне на Ормузкия проток

Европейските лидери поискаха повторно отваряне на Ормузкия проток и мораториум върху ударите по водната и енергийна инфраструктура в Близкия изток. Европейският съвет излезе със съвместен призив за стабилизиране на енергийните доставки и "деескалация и максимална сдържаност" от враждуващите страни.

Европейските лидери отклониха молбите на президента на САЩ Доналд Тръмп да изпратят военни средства за осигуряване на Ормузкия проток.

ОЩЕ: Пак ние плащаме сметката: "Грийнпийс" с дългосрочна визия срещу ценови шокове като от войната в Иран

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че сред лидерите "няма апетит" за разширяване на европейски военноморски сили в Червено море, за да се помогне за осигуряването на сигурността на Ормузкия проток или по друг начин да се присъединят към конфликта.