Заради войната в Иран: ЕК готви мерки срещу скъпия ток

20 март 2026, 6:19 часа
Заради войната в Иран: ЕК готви мерки срещу скъпия ток

Европейската комисия ще предложи да се намалят данъчните ставки върху електроенергията като част от краткосрочните мерки срещу рязкото повишаване на цените на енергията заради войната в Иран. Това каза председателката на комисията Урсула фон дер Лайен след края на заседанието на европейските лидери в Брюксел. "Много е важно краткосрочните мерки да бъдат временни, премерени и целенасочени", подчерта фон дер Лайен.

"В някои случаи, електроенергията се облага с данъци много повече от газа, частично до 15 пъти повече и това не може да бъде така. Затова ще предложим да се намалят данъчните ставки върху електроенергията и да се гарантира, че тя се облага с по-малко данъци от изкопаемите горива", заяви фон дер Лайен.

Отваряне на Ормузкия проток

Европейските лидери поискаха повторно отваряне на Ормузкия проток и мораториум върху ударите по водната и енергийна инфраструктура в Близкия изток. Европейският съвет излезе със съвместен призив за стабилизиране на енергийните доставки и "деескалация и максимална сдържаност" от враждуващите страни.

Европейските лидери отклониха молбите на президента на САЩ Доналд Тръмп да изпратят военни средства за осигуряване на Ормузкия проток. 

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че сред лидерите "няма апетит" за разширяване на европейски военноморски сили в Червено море, за да се помогне за осигуряването на сигурността на Ормузкия проток или по друг начин да се присъединят към конфликта.

Виолета Иванова
Виолета Иванова
