Заради забавени заплати: Миньори в гладна стачка в Босна

29 септември 2025, 10:08 часа 219 прочитания 0 коментара
Миньори от мината за кафяви въглища в Зеница, Централна Босна и Херцеговина, вече пети ден са в гладна стачка заради неизплатени заплати за юли и август, съобщи босненската национална телевизия БХРТ. Миньорите искат спешно да се намери трайно решение за навременно изплащане на заплатите и получаване на заплатите за юли и август, предава БТА.

Компанията "Електропривреда БиХ", която управлява мината в Зеница, съобщи, че заплатите за юли ще бъдат изплатени до петък, но няма информация за заплатите за август.

Миньорите отхвърлиха това предложение и вчера поискаха да бъде насрочена спешна среща за днес, за да се намери решение на натрупалите се в мината проблеми.

През март миналата година около 300 миньори от седем мини в Босна протестираха в Сараево в подкрепа на миньорите от "Зеница", които отново не бяха получили няколко заплати.

Спасиана Кирилова
