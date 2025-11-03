"Зелените момичета": В Швеция тийнейджърки работят за наркобанди

В Швеция момиче с избелели дънки и дизайнерско яке бърза към мъж, който я чака на изхода на гарата. На пръв поглед изглежда като всяка друга шведска тийнейджърка, отиваща на среща. Но ако се вгледате внимателно в записите от охранителните камери, ще забележите, че тя се държи подозрително потайно. Изненадващо, носи туба с бензин.

По-късно полицията установява, че в другата си ръка държала лист от полистирол. Когато материалът се счупи и се смеси с бензин, се образува лепкава горяща маса, която се разпространява бързо и причинява тежки изгаряния – подобно на напалма, използван от американската армия във Виетнам.

Ясно е, че 17-годишната Оливия не е тръгнала на романтична среща на гарата в Странгнас – малко градче на 80 километра западно от Стокхолм. Според прокурорите безскрупулни шведски лидери на банди са я наели да извърши серия от палежи, унищожили седем дома на техни съперници в нощта, когато избухва поредната брутална война за наркотици в страната. Още: А вашето дете играе ли я? Видеоигра за наркотици е хит сред тийнейджърите

"Зелени момичета"

В нова и цинична тактика, която вероятно ще възмути всеки шведски родител от средната класа, младата жена от поколение Z била вербувана да купи и смеси съставките за запалителна бомба. Това въпреки статута ѝ на „зелено момиче“ – нов термин, използван в Швеция за млади жени, чиято възраст и липса на криминално минало ги правят по-малко подозрителни за полицията в сравнение с мъжете от гетата.

А когато това момиче е като Оливия – типична скандинавска красавица, живееща с майка си в подредено предградие на Стокхолм – задачата става още по-лесна. В съда прокурорите не успяват да докажат, че именно тя е изработила бомбите за скандалната нощ на атентатите. Но Оливия е призната за виновна в направата на взривно устройство, използвано от същата престъпна група при друго нападение, извършено предната вечер.

Целта тогава била възрастна турска двойка. Но GPS навигацията я подвежда – Google Maps я насочил към грешен адрес. Докато Ингемар и Кристина Викандер спят, непълнолетната подпалва къщата им. Още: Без затвор за наркотици, ако ти е за пръв път и не си дилър: Върховният съд в Русия предлага

75-годишният Викандер по-късно разказва, че с жена си са могли да изгорят живи, ако не се е събудил навреме и не е видял пламъците. На следващата сутрин Оливия отишла на училище, сякаш нищо не се е случило.

Как е попаднала в престъпната мрежа, остава неясно. Според прокурор Лиза дос Сантос момичето се съгласило да върши „мръсната работа“ срещу дребни суми – пари за маникюр, дрехи и козметика. Съдиите проявяват необичайна снизходителност и я осъждат на една година в център за задържане на непълнолетни. Наскоро тя е освободена. Както сухо отбелязва един от адвокатите по делото – „това е Швеция“.

Дори в най-толерантните шведски среди вече не е срамно да се говори открито за проблемите с престъпните банди. Мнозина смятат, че те са пряк резултат от неуспешната имиграционна политика. Стотици хиляди бежанци от Близкия изток и Африка бяха приети без реален план за интеграция. Днес именно тези общности и техните потомци контролират голяма част от криминалния свят. „Войниците“ – разпространители на наркотици и нападатели на съперници – са млади, маргинализирани хора, които често нямат друг изход. Още: „Бих ги разстрелял“: Кандидат за президент иска тежки наказания за наркодилърите

Немислимото се случва

Националният съвет за превенция на престъпността (BRA) публикува доклад, в който се описва растящата роля на момичетата и жените в организираните престъпни групи. Макар бандите да са доминирани от мъже, жените вече участват активно – като куриери, посредници и дори участници в насилствени акции. Те се използват не само за транспортиране и съхранение на наркотици, но и като „ценен актив“ в схеми за измами и брутални убийства.

Доскоро подобна мисъл – жена убиец – изглеждаше немислима. Но според адвокат Евин Четин, автор на книги за престъпния подземен свят, това вече е реалност. Тя обяснява, че тъй като полицията засилва контрола над мъжките структури, криминалните лидери все по-често се обръщат към жени, за да запазят бизнеса си.

„Имам добри връзки с полицията в общините. Те ми казват, че все повече момичета от средната класа се замесват в банди. Престъпните групи търсят нови тактики и една от тях е вербуването на етнически шведки – руси, със сини очи, които не будят подозрение“, казва Четин.

„Много от тези на пръв поглед сладки и невинни ‘зелени момичета’ сами употребяват кокаин, амфетамин и марихуана, което ги прави лесна мишена“, добавя тя. Още: Наркокартелите в Колумбия със свръхпроизводство на кокаин - дилърите не смогват

Адвокатката разкрива, че престъпните мрежи все по-често използват социалните мрежи за вербовка. Тя показва екранни снимки от Instagram, където се публикуват обяви като: „Спешно: търси се кливаре (наемен убиец) за пътуване до Векшьо. Заплащане – 100 000 крони.“

В друга публикация се предлага „добра награда“ за „гойш“ – жаргонен термин за момиче, което използва външността си, за да примами членове на съперническа банда от укритие. След това жертвите често са бити, измъчвани или убивани. Според последни доклади използването на жени като „капан с мед“ става все по-често срещано.

Млади шведки дори сами предлагат услугите си на мафията, публикувайки шокиращо откровени съобщения като: „Търся работа, без убийства, не през нощта, Стокхолм“.

Ако това вече тревожи родителите, статистиката го прави още по-плашещо – миналата година 280 момичета на възраст между 15 и 17 години са обвинени в сериозни насилствени престъпления, включително осем убийства.

Швеция отдавна се гордее с културата си, реда и цивилизоваността си. Но жестокостта на някои от тези момичета поставя под въпрос репутацията на страната. „За да си намерят място в бандите, те трябва да демонстрират дори по-голяма решителност и безмилостност от момчетата“, твърди прокурор.

В една от следващите истории амбициозна тийнейджърка дебне жертвата си, возейки се на скутер. Не натиска спусъка, но стои на място, докато съучастникът ѝ стреля. Младият мъж оцелява по чудо – с рани по главата, гърдите и краката. Съдът отново проявява снизходителност – момичето е осъдено на две години и половина в поправително заведение. Ако беше с няколко месеца по-млада, нямаше да ѝ бъдат повдигнати никакви обвинения. В Англия наказателната отговорност започва от 10 години, а в Швеция – от 15. Все повече гласове обаче искат възрастта да бъде намалена.

Морал?

Професионалисти, работещи с поколението Z, са обезпокоени от промяната на моралните норми. Адвокат Лиза дос Сантос, която представлявала Оливия, разказва за друг случай: момиче от престъпния свят взело телефона ѝ, за да инсталира криптираното приложение Signal. По-късно то било използвано, за да примами мъж на среща, където бил застрелян в главата.

След ареста момичето не проявява никакво разкаяние. Напротив – публикува видео, на което държи обвинителния акт и се усмихва пред камерата: „Вижте, обвинена съм в съдействие и подстрекателство към убийство.“

Полицейският инспектор Жозефин Ристмаги, която работи с младежи в Стокхолм, също отбелязва нарастване на женската агресия. „В интернет има видеа на момичета, които образуват групи, унижават и бият съперничките си. Разкъсват им дрехите, карат ги да целуват обувките им, а после качват снимки с окървавени лица“, разказва тя. Още: Русия днес: Бой с колове и кучета изглежда заради наркотици (ВИДЕО)

„Много от тези момичета идват от добри семейства, но въпреки това избират престъпния живот. Всичко е въпрос на статус. Те виждат жени в социалните мрежи и рап клипове с пари, луксозни часовници и дрехи – и искат да бъдат като тях. Ако ги попитате какво мечтаят да имат, ще ви отговорят: ‘Много пари’.“

„Те не се нуждаят от работа – искат пари за маникюр, мигли и скъп крем за лице. Могат да печелят по 200 до 500 паунда само за това, че пренасят оръжие или резервират апартамент за гангстер, пътуващ между Гьотеборг и Стокхолм“, добавя Ристмаги.

Инспекторът обаче не подкрепя идеята за по-сурови присъди. Според нея тези момичета все още са деца и имат нужда от помощ, а не от затвор.

Макар изразът „зелени момичета“ да е сравнително нов и да навлиза в езика на криминолозите и държавните служители, той отдавна се използва в престъпния подземен свят.

Автор: Дейвид Джоунс

Превод: Ганчо Каменарски