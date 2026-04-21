Зеленски: 200 украински отбранителни компании са изключително силни, 30 от тях са в световния топ

"Днес има 200 много силни украински отбранителни компании, а 30 от тях са водещи в света." Това каза украинският президент Володимир Зеленски в ефира на националния общоукраински телемаратон и в социалните мрежи. Дронове, артилерия, бронирани машини, дронове за разминиране, наземни роботизирани системи - това са оръжията, които произвеждат тези компании, изброи той.

Зеленски поясни, че когато става въпрос за партньорства за сигурност G2G (government to government), това означава, че се сключва първоначално рамково споразумение, а след това, въз основа на него, компаниите влизат в страната и преговарят. "Ако съм се споразумял за 1 милиард долара, ще получим данъци върху този 1 милиард долара. Клиентът и частният сектор избират компаниите. Нека се конкурират: конкуренцията е нормална", каза той.

Още: Зеленски: Само през март нанесохме 2,3 млрд. долара щети на Русия и ще продължим

Зеленски подчерта, че в бъдеще икономиката на Украйна няма да се формира само от селското стопанство - страната е изградила силна отбранителна индустрия и сега "Произведено в Украйна" е ценна марка. "Постоянно подчертавам на представителите на частния сектор: цената на този продукт не са само пари и технологии, но и животът на хората, които използват нашето оборудване", каза Зеленски.

Зеленски: Водим преговори за създаване на общоевропейска система за противоракетна отбрана