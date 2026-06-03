Зеленски: Много добри резултати тази нощ, страхотна точност на атаките

Имаме добри резултати от нашите дългосрочни санкции срещу Русия тази нощ, сподели украинският президент Володимир Зеленски в телеграм канала си. Той посочи, че са били ударени важни обекти на територията на Русия, сред които петролният терминал в Санкт Петербург, разстоянието до който от украинската граница е около 1100 километра, както и военната база Кронщат и предприятие в Тамбовска област, произвеждащо оръжие за фронта, разстоянието до което е около 600 километра.

"Благодаря на нашите войници за тяхната точност. Украинският план за дългосрочни санкции се изпълнява точно както е необходимо, за да приближим мира. Слава на Украйна!", посочва президентът.

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Междувременно последните удари на украинците доведоха до истински фурор в социалните мрежи. Ето един от коментарите: "Какво се получава? Украйна, която има 30 пъти по-малка площ от Русия и 5 пъти по-малко население и на която президентът е комик - тази страна пета година дава отпор на втората армия в света и бомбардира руските градове?"